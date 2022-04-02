نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ واحلي طريقة لعمل صدور الدجاج بالكاري والزبادي خطوة بخطوة وبدون مجهود والطعم حكاية في المقال التالي
طريقة عمل صدور الدجاج بتتبيلة الكاري مع الزبادي من أهم الاكلات الهندية التي انتشرت في بلادنا وأحبها الكثير من الناس، فقد حققت الاكلات الهندية الكثير من النجاح وأصبح لها شعبية كبيرة في جميع البلاد، ولذلك سوف نعرض لكم طريقة عمل هذا الصنف المميز ليتم تجهيز في أي وقت بطعم الذ من المطاعم، وبخطوات بسيطة تابعونا الآن لمعرفة خطوات التحضير.
طريقة عمل صدور الدجاج بالكاري والزبادي
الدجاج من أهم الأكلات التي يمكن تقديمه بأشكال مختلفة، وهذه الطريقة قد تنال اعجاب جميع العائلة إذا تم تحضيرها في المنزل، خطوات التجهيز هي كالاتي:
المكونات
- كمية مناسبة من صدور الدجاج المخلية، ولا يقل عن اثنين.
- علبة واحدة من اللبن الزبادي.
- بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح رفيعة.
- حبتين من الفلفل الحار.
- ربع كوب من الكزبرة المفرومة ناعمًا.
- حبة واحدة من الطماطم المقطعة شرائح رفيعة.
- حبتين من الجزر المبشور.
- بعض القطرات من الزيت النباتي.
- ملعقة صغيرة من الكاري.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- رشة من القرنفل المطحون.
- رشة من الهيل.
- رشة كمون.
- ملعقة صغيرة من الشطة.
- رشة من الكزبرة الجافة.
- نصف كيلو من الأرز البسمتي.
طريقة التحضير
- جهازي صدور الدجاج بتقطيعها شرائح متوسطة الحجم.
- ثم قومي بغسلها جيدًا.
- احضري وعاء مناسب على النار.
- أضيفي إليه قطرات الزيت، اتركي الزيت حتى يسخن.
- أضيفي بداخله بعد ذلك البصل المقطع شرائح.
- قلبي البصل حتى يذبل، ثم أضيفي إليه الطماطم المقطعة.
- قلبي المكونات مرة أخرى، أضيفي الفلفل الأخضر الحار.
- بعد ذلك يمكن إضافة التوابل المختلفة وهي الملح، والفلفل الأسود والكاري، والهيل، وأضيفي الزبادي والكزبرة أيضًا.
- قلبي كل المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس وتصبح تتبيلة بشكل الصوص المميزة.
- أضيفي قطع الدجاج اليها، وقلبي المكونات جيدًا حتى تغطي كل قطع الدجاج بالكامل.
- أضيفي بعد ذلك الجزر المبشور، ثم الشطة.
- وقلبي تقليبه بسيطة.
- أضيفي كوب من المياه واتركي الدجاج ينضج حتى يتشرب المياه بالكامل.
- جهزي الارز البسمتي في نفس الوقت وذلك من خلال إحضار وعاء مناسب الحجم، واضيفي بداخله الزيت حتى يسخن ثم أضيفي كوبين من المياه ثم ملعقة صغيرة من الكركم، وملعقة صغيرة من الملح.
- اتركي الخليط حتى يغلي ثم أضيفي الأرز البسمتي.
- اتركي الأرز حتى ينضج.
- يقدم الان في طبق كمية مناسبة من الأرز البسمتي بجانبه كمية مناسبة من الدجاج بالكاري والزبادي.
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