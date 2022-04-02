ألذ واحلي طريقة لعمل صدور الدجاج بالكاري والزبادي خطوة بخطوة وبدون مجهود والطعم حكاية

طريقة عمل صدور الدجاج بتتبيلة الكاري مع الزبادي من أهم الاكلات الهندية التي انتشرت في بلادنا وأحبها الكثير من الناس، فقد حققت الاكلات الهندية الكثير من النجاح وأصبح لها شعبية كبيرة في جميع البلاد، ولذلك سوف نعرض لكم طريقة عمل هذا الصنف المميز ليتم تجهيز في أي وقت بطعم الذ من المطاعم، وبخطوات بسيطة تابعونا الآن لمعرفة خطوات التحضير.

طريقة عمل صدور الدجاج بالكاري والزبادي

الدجاج من أهم الأكلات التي يمكن تقديمه بأشكال مختلفة، وهذه الطريقة قد تنال اعجاب جميع العائلة إذا تم تحضيرها في المنزل، خطوات التجهيز هي كالاتي:

المكونات

كمية مناسبة من صدور الدجاج المخلية، ولا يقل عن اثنين.

علبة واحدة من اللبن الزبادي.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح رفيعة.

حبتين من الفلفل الحار.

ربع كوب من الكزبرة المفرومة ناعمًا.

حبة واحدة من الطماطم المقطعة شرائح رفيعة.

حبتين من الجزر المبشور.

بعض القطرات من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من القرفة.

رشة من القرنفل المطحون.

رشة من الهيل.

رشة كمون.

ملعقة صغيرة من الشطة.

رشة من الكزبرة الجافة.

نصف كيلو من الأرز البسمتي.

طريقة التحضير