تعرفي علي طريقة عمل ياميش رمضان بقمر الدين في المنزل وبخطوات بسيطة وسريعة

اليوم هو شهر الخيرات شهر رمضان الكريم، والذي قد اعتدنا على بعض العادات الخاصة بهذا الشهر لا يمكن الاستغناء عنها، وخاصتًا عمل بعض الاكلات، والمشروبات الأساسية خلال هذا الشهر، وبالطبع من أهم هذه المشروبات هو الياميش، أو كما يطلق عليه الخشاف، وهو الذي يتم تناوله على الإفطار، ويتم تحضيره من المكونات الأساسية في كل منزل د، ومن خلال هذه السطور سوف نتعرف علي طريقة عمل الخشاف بقمر الدين.

طريقة عمل ياميش رمضان بقمر الدين

قمر الدين من أهم العصائر اللذيذة والمفيدة التي اعتدنا على تناولها في رمضان بشكل دائم، فلا يخلو بيت من وجودة في هذا الشهر الكريم، ويمكن تناوله كعصير منفرد، كما يمكن خلطه مع باقي مكونات الخشاف المتميز، ليصبح من أهم أنواع العصائر التي تقدم في مائدة الإفطار وطريقة عمل ياميش رمضان بقمر الدين هي كالاتي:

المكونات

نصف لفة من القمر الدين.

كوب من التمر.

ربع كوب من المشمشية المقطعة.

خمس حبات من التين المجفف.

ربع كوب من القرصيا.

ملعقتين كبار من الزبيب.

كمية كافية من المياه.

طريقة التحضير والتقديم