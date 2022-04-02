نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة عمل ياميش رمضان بقمر الدين في المنزل وبخطوات بسيطة وسريعة في المقال التالي
اليوم هو شهر الخيرات شهر رمضان الكريم، والذي قد اعتدنا على بعض العادات الخاصة بهذا الشهر لا يمكن الاستغناء عنها، وخاصتًا عمل بعض الاكلات، والمشروبات الأساسية خلال هذا الشهر، وبالطبع من أهم هذه المشروبات هو الياميش، أو كما يطلق عليه الخشاف، وهو الذي يتم تناوله على الإفطار، ويتم تحضيره من المكونات الأساسية في كل منزل د، ومن خلال هذه السطور سوف نتعرف علي طريقة عمل الخشاف بقمر الدين.
طريقة عمل ياميش رمضان بقمر الدين
قمر الدين من أهم العصائر اللذيذة والمفيدة التي اعتدنا على تناولها في رمضان بشكل دائم، فلا يخلو بيت من وجودة في هذا الشهر الكريم، ويمكن تناوله كعصير منفرد، كما يمكن خلطه مع باقي مكونات الخشاف المتميز، ليصبح من أهم أنواع العصائر التي تقدم في مائدة الإفطار وطريقة عمل ياميش رمضان بقمر الدين هي كالاتي:
المكونات
- نصف لفة من القمر الدين.
- كوب من التمر.
- ربع كوب من المشمشية المقطعة.
- خمس حبات من التين المجفف.
- ربع كوب من القرصيا.
- ملعقتين كبار من الزبيب.
- كمية كافية من المياه.
طريقة التحضير والتقديم
- احضري نصف لفة قمر الدين، واستخدمي المقص في قصها شرائح مناسبة الحجم.
- انقعي قمر الدين في وعاء ويتم تغطيتها بالماء بالكامل.
- اتركيها من الصباح ولمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.
- قلبي قمر الدين في الوعاء جيدًا حتى يذوب تمامًا ولا مون هناك أي تكتلات قد تكون متراكمة بداخل المياه.
- بعد الانتهاء اغسلي التمر جيدًا ثم قومي بإذاله النواه من كل الكمية التي تم تجهيزها.
- أضيفي التمر أيضًا إلى الياميش.
- بعد ذلك يتم تقطيع القراصيا، وإزالة النواه منها أيضًا.
- ثم تقطع المشمشية قطع مناسبة.
- يتم إضافة كلًا منهم إلى خليط الخشاف الان.
- جهازي التين المجفف، ويتم تقطيعه أيضًا وإضافته.
- قلبي كل هذه المكونات مع بعض جيدًا ويترك بعد ذلك من وقت العصر وحتى وقت الإفطار.
- مع مراعاه عدم وضع سكر تمامًا في الياميش فكل هذه الفاكهه الجافه تحتوي على السكر المطلوب لجعل طعمه حلو ولا يحتاج لأي سكر.
- يتم تقديم الياميش في كاسات، ويتم تناولها وقت اذان المغرب للإفطار.
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