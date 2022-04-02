الطحينة البيضاء بالسمسم في البيت بسهولة مثل المصانع الكبيرة

الطحينة البيضاء بالسمسم من الأطعمة التي تعد بجانب الكثير من الأكلات والأطباق الرئيسية؛ حيث أن المشويات والأسماك لا يكتمل تناولهم إلا بوجود طبق الطحينة، كما يتم تحضيرها مع الكثير من السلطات والسندويتشات التي تباع في محلات الأكلات السريعة والبابا غنوج، كما تصنع منها أيضًا الحلاوة الطحينية فهي من الأطعمة التي لا يخلو منها أي منزل، وخاصة مع قدوم شهر رمضان فلابد من وجودها في المنزل، لذلك نقدم لكم من خلال مقالنا اليوم طريقة تحضيرها في المنزل بكل سهولة.

الطحينة البيضاء بالسمسم

من خلال المكونات الأتية يمكنك عمل الطحينة البيضاء بكل سهولة؛ حيث أن مكوناتها بسيطة ومتوفرة في المنزل، وتتمثل هذه المكونات في التالي:

كوب ونصف كوب من الظقيق الأبيض المنخول.

2 كوب من السمسم النظيف.

كوب ونصف من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التي نعرضها لكم في السطور التالية يمكنك عمل الطحينة البيضاء؛ حيث أنها بسيطة وسهلة ومكوناتها رخيصة الثمن وبالرغم من هذا فإن الطحينة تعتبر من المواد الغذائية التي تفيد الجسم، وإليكم الخطوات كما يلي:

يغسل السمسم بعد أن يتم تنظيفه من أي أتربة وتكتلات عالقة به.

يتم إحضار مقلاة واسعة ونضع بها السمسم، ويقلب جيدا إلى أن يصل لونه إلى الذهبي.

نضع الدقيق في نفس المقلتة ويتم التقليب جيدا حتى يتغير لونه.

يتم وضع كلا من الدقيق والسمسم في الكبة، ويتم طحنهم جيدا حتى يصبح المزيج بودرة.

ثم بعد ذلك نضع الزيت تدريجياً على المزيج، وذلك مع الخلط المستمر حتى يتماسك الخليط جيدا.

إذا كان المزيج سائل نزيد من الزيت حتى يتماسك.

يمكنك الحصول على كمية كبيرة تستخدمينها عند الحاجة؛ فذلك بوضع الكمية في علبة محكمة الغلق إلى وقت الحاجة.

فوائد السمسم

السمسم له فوائد جيدة مفيدة للجسم، ومن أبرز فوائدها الآتي: