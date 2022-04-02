نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأطباء يحذرون إذا ظهرت عليك هذه الأعراض فهي تدل على إصابتك بمرض السرطان تعرف عليها قبل فوات الأوان في المقال التالي
علامات إذا ظهرت عليك تدل على إصابتك بالسرطان ، نجد أن السرطان هو مرض مزمن لعين يكون الشفاء منه صعب جدا حيث يتعرض المريض للعلاج الكيماوي الذي يقوم بتدميره نفسيا وجسديا ويؤدي إلى تساقط الشعر، وتقوم الخلايا السرطانية بالتأكل في المنطقة التي يوجد بها فعندما يتواجد السرطان في المعدة يعمل على تأكل الأمعاء وحدوث الالم الشديد بها، وعندما يتواجد في المخ يعمل على تأكل خلايا المخ والصداع المستمر ويمكن أن يؤدي إلى نزيف المخ لذلك يجب التعرف على علامات ظهور السرطان حتى نسارع في العلاج وسوف نوضح علامات ظهور السرطان من خلال هذا المقال.
علامات ظهور السرطان
توجد كثير من علامات ظهور السرطان التي يجب أن نعرفها للحذر منه والذهاب إلى الطبيب مباشرة وسوف نوضح هذه العلامات من خلال النقاط التالية تعرفوا عليها :
- التعب والإجهاد الدائم .
- ارتفاع درجة حرارة الجسم.
- ظهور تكتلات يمكن لمسها باليد توجد تحت الجلد.
- تناقص الوزن بصورة ملحوظة .
- عند الإصابة بسرطان المعدة يحدث الإسهال المستمر أو الإمساك المزمن.
- حدوث الصداع المستمر في حالة الإصابة بسرطان المخ.
- شحوب الوجه واصفراره .
- ظهور احمرار في البشرة .
- تواجد شامات على الجلد.
- علامات ظهور سرطان الثدي تواجد كتل في الثدي إلى جانب احمرار على البشرة والحكة، حدوث ألم في الثدي.
- علامات ظهور السرطان الرحم يمكن أن يؤدي إلى نزيف الرحم ، إفرازات كثيرة، ألم الدورة الشهرية .
- أعراض سرطان الرئة حدوث السعال الشديد وضييق التنفس وألام في الصدر.
- أعراض سرطان المعدة حدث التقيؤ الشديد وألم في المعدة وعسر الهضم.
- نجد أيضا أن لسرطان الجلد أعراض مثل ظهور الشامات، جفاف الجلد.
طرق الوقاية من السرطان
يمكنك الوقاية من مرض السرطان بطرق بسيطة وهذه الطرق هي :
- التغذية السليمة مثل الأكل الصحي مثل الفواكه والخضروات.
- تناول كميات كبيرة من المياه.
- النوم 8 ساعات متكاملة.
- الرياضة والمشي المستمر.
- الحرص على تناول المشروبات التي تقوي المناعة.
- تجنب تناول الأطعمة المعلبة ومجهولة المصدر مثل اللانشون واللحوم المجمدة والأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة.
- تجنب التعرض لأشعة الرنين المغناطيسي.
- تجنب تناول آكلات مجهولة مثل الفسيخ والملوحة حيث تعد السبب الرئيسي في الإصابة بالسرطانات على المدى البعيد.
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