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تبحث العديد من السيدات عن طريقة إعداد البروكلي بالدجاج، حيث يعد من الأكلات الصينية التي انتشرت بشكل سريع جداً فأصبحت من الأكلات المشهورة و الأكثر طلباً بالعالم العربي والغربي، فحين يتم طبخها بشكل جيد على نار هادئة وتنسجم المكونات مع بعضها البعض ينتج عنه طبقا شهيا ولذيذا جداً لا يقاوم. طريقة عمل البروكولي بالدجاج نقدم إليك طريقة لصنع وجبة بروكلي بالدجاج بطريقة سهلة وبسيطة، وطريقة تحضيرها كالآتي: المكونات: ثلاث قطع كاملة من صدور الدجاج المخلية.

أربعة ملاعق صغيرة من صلصة الصويا.

ملعقتين صغيرتين من صلصة الفلفل الأحمر الحار.

عدد 4 ملاعق كبيرة من الزيت.

عدد 4 فصوص من الثوم.

3 حبات من البصل متوسطة الحجم.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

عدد 2 كوب من الملفوف المقطع.

ثمرة متوسطة من البروكلي.

ثلاثة ملاعق صغيرة من النشا.

ربع كوب من الماء البارد.

نصف كوب من شرائح البصل الأخضر. طريقة التحضير: يتم تقطيع صدور الدجاج إلى مكعبات متوسطة الحجم والتخلص من أي دهون ملتصقة بها، ثم يتم غسلها جيداً عدة مرات.

يتم إحضار إناء مناسب ووضع بداخله الزيت ويرفع على نار هادئة، ثم يتم تقطيع البصل وإضافته إلى الزيت والتقليب حتى يذبل تماماً.

يتم إضافة الثوم ويخلط جيداً حتى تمام التجانس.

يتم إضافة مكعبات الدجاج إلى الخليط والتقليب المستمر من حين لآخر مع تغطية الإناء.

يتم ترك خليط الدجاج على نار هادئة حتى الإقتراب من النضج، وإضافة الملفوف ويتم خلطه مع المكونات ويترك لمدة دقيقتين، مع الإستمرار في تغطية الإناء.

يتم إضافة البصل الأخضر ويخلط مع المكونات.

يتم إضافة البروكلي الذي تم تقطيعه مسبقاً إلى قطع متوسطة الحجم، وخلط جميع المكونات حتى تمام التجانس.

يتم إضافة صلصة الفلفل الحار مع صلصة الصويا وإضافة القليل من الملح.

يتم إضافة الماء والسكر إلى جميع المكونات ويترك في حالة الغليان لمدة 5 دقائق.

يتم إذابة النشا في الماء البارد وإضافته إلى الخليط، مع التقليب المستمر حتى لا يتكتل.

الإستمرار في التقليب حتى الحصول على قوام مناسب وسميك.

يقدم طبق البروكلي بالدجاج ساخنا مع الأرز الأبيض. عمر شويل - جدة طريقة سهلة وسريعة لتحضير البروكلي بالدجاج في المنزل وبخطوات ناجحة ومضبوطة - ثقفني

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