نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير كيك بصوص الشوكولاتة من منزلك خطوة بخطوة في المقال التالي

تعد كيكة الشوكولاتة من أشهى أنواع الكيك المفضل عند الجميع، ويعتبر من أشهر كيكة لأنه يتميز بطعمها الرائع ومذاقها الشهي المختلف بسبب احتوائها على الشوكولاتة، وحيث يمكن تحضير كيكة الشوكولاتة في البيت بكل سهولة لأنها لا تتطلب وقت طويل في تحضيرها، فهي تحتوي على العديد من المكونات الغذائية المفيدة، وكما أنها مفيدة للقلب وصحته، حيث يمكن تقديمها بالعديد من الوصفات والطرق المختلفة، وكما يمكن تقديم كيكة الشوكولاتة بجانب كوب من الشاي الساخن أو القهوة، ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بطريقة سهلة وسريعة وبطعمها اللذيذ ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة المكونات: نصف كيلو جرام من الدقيق الأبيض .

ملعقة ونصف كبيرة من مسحوق البيكنج بودر .

أثنين ملعقة كبيرة من الكاكاو .

ربع ملعقة صغيرة من الفانيلا .

عدد أثنين حبة من البيض .

كوب كبير من السكر الأبيض .

كوب كبير من صوص الشوكولاتة السائل .

ربع كوب كبير من الزيت . طريقة التحضير : أولاً قومي بوضع ملعقة كبيرة من الكاكاو في كوب من الشوكولاتة السائل ثم اتركي المزيج في الثلاجة لمدة ساعة . ثانياً يتم إحضار إناء مناسب للخلط ثم اخلطي فيه نصف كيلو جرام من الدقيق مع ملعقة ونصف كبيرة من مسحوق البيكنج بودر ‏ ثم بعد ذلك يضاف إليه ملعقة كبيرة من الكاكاو واخلطيهم جيداً مع بعضهم البعض . ثالثاً قومي بإحضار الخلاط الكهربائي ثم اخفقي فيه البيض مع ربع ملعقة صغيرة من الفانيلا ثم بعد ذلك قومي بإضافة كوب كبير من السكر الأبيض مع ربع كوب كبير من الزيت إلى البيض واخفقيهم لمدة ثلاث دقائق حتى يصبح لدينا خليط كريمي . رابعاً يتم إضافة خليط الدقيق والبيكنج بودر بالتدريج وخليط الشوكولاتة والكاكاو إلى الخليط السابقة واخلطيهم مرة أخرى . خامساً قومي بإحضار صينية مناسبة ثم اسكبي خليط الكيكة في الصينية بعد دهنها بقليل من الزيت أو السمن ثم قومي بوضع الصينية في الفرن محمي مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة على نار هادئة حتى تنضج الكيكة تماماً وبعد ذلك قومي بإخراج الكيك من الفرن ثم بعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم إلى أفراد أسرتك بجانب كوب من الشاي أو كوب من الشاي باللبن. عمر شويل - جدة طريقة تحضير كيك بصوص الشوكولاتة من منزلك خطوة بخطوة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير كيك بصوص الشوكولاتة من منزلك خطوة بخطوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.