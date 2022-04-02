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القطايف أحد الحلويات الرمضانية التي يرغب الكثيرين في تناولها في شهر رمضان الكريم سواء كان الكبار أو الصغار وخاصة بعد ارتفاع أسعار القطايف أصبحت الكثيرات من الأمهات ترغب في إعدادها في المنزل لأولادها حتى يتم استكمال فرحة رمضان بتلك القطايف ذات الطعم اللذيذ والشهي، فأصبحت تلك القطايف أحلى بكثير من تلك القطايف الجاهزة التي يتم شراؤها من محلات الحلويات، كما يمكن للأم حشو القطايف بالكثير من الحشوات المختلفة مثل البندق وجوز الهند وكذلك الفول السوداني وفي السطور التالية سوف نعرض لكم طريقة عمل القطايف بالتفصيل فتابعوا معنا. مكونات عمل عجينة القطايف سوف نحتاج إلى إثنين كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

مقدار نصف كوب من دقيق السميد.

عدد ثلاث ملاعق من البيكنج بودر ويفضل أن تكون المعلقة ذات حجم صغير.

كذلك سوف نحتاج إلى ثلاثة أكواب من الماء.

كمية من الفول السوداني والبندق والجوز الهند لحشو القطايف من الداخل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

كمية من الزيت لقلي القطايف. مكونات عمل شربات القطايف سوف نحتاج إلى إثنين كوب من السكر.

كذلك إثنين كوب من الماء.

1 ملعقة من الزبدة.

مقدار نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة عمل القطايف وحشوها نقوم بإحضار مقلاة ثم نضعها فوق النار حتى تصبح ساخنة.

نقوم بصب كمية من العجين فوق المقلاة بصورة دائرية حسب الحجم الذي نفضله.

لابد من الانتظار قليلاً، وذلك حتى نلاحظ بعض الثقوب على سطح القطائف وتصير جافة تماماً.

نقوم بتقليب القطايف على الجهة الأخرى برفق، وذلك من خلال استخدام ملعقة عريضة، ثم يتم وضعها في فوطة نظيفة.

بعد الانتهاء من كمية العجين التي لدينا، نقوم بإحضار مقلاة بها كمية مناسبة من الزيت، وذلك لقلي القطايف.

نقوم بوضع الحشو داخل القطايف وإغلاقها بشكل جيد.

وعندنا يصبح لون القطايف ذهبي يتم إخراجها من الزيت ثم تصفيتها على مناديل مطبخ ورقية لامتصاص الزيت الزائد بها، ثم يتم وضعها بداخل الشربات، وتقدم في طبق التقديم وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة بكل سهولة حضري عجينة القطايف استعداداً لمائدة رمضان بأفضل وأسهل طريقة - ثقفني

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