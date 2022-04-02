طريقة عمل القطايف اللذيذة بالمكسرات والقشطة

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طريقة عمل القطايف الرمضانية اللذيذة بالمكسرات والقشطة، فهي من افضل أنواع الحلويات الشرقية والتي يتم صنعها بكثرة في شهر رمضان المبارك، ويبدع الحلواني وربات البيوت في صنعها بأصناف متعددة وطرق مختلفة، كما يمكن صنع عجينة القطايف في المنزل بخطوات سهلة وسريعة التحضير وناجحة ١٠٠% ولكن من خلال هذا المقال نهتم أكثر بطريقة تحضير القطايف الجاهزة بالحشوات المختلفة، حيث أننا في هذا الشهر من كل عام وهو شهر رمضان المبارك يكون هناك العديد من من يقومون بصنع عجينة القطايف الجاهزة وبيعها بأسعار مناسبة وغير مكلفة. طريقة عمل القطايف بالمكسرات: المكونات: نصف كيلو من القطايف.

بندق مجروش.

فستق مجروش.

عين جمل مجروش.

جوزة الهند.

زبيب هذا حسب الرغبة، ويمكن الاستغناء عنه. طريقة التحضير: أولاً قومي بخلط جميع المكسرات معا بالإضافة إلى جوزة الهند، كما يمكن استبدال البندق والفستق وعين الجمل بالزبيب والسوداني وذلك حسب المتاح لديكم بالإضافة أيضاً إلى جوزة الهند. ثانياً قومي بإحضار القطائف ومن الجهة التي بها لون مختلف قومي بوضع مقدار من الحشوة مناسب ثم اغلقيها جيداً على شكل نصف دائرة، وضعيها في طبق حتى تنتهي من جميع الكمية. في طاسة على النار بها زيت غزير على نار متوسطة قومي بتحمير القطائف، وعند خروجها من الزيت قومي بوضعها في الشربات البارد مباشرةً ومنه في طبق التقديم. طريقة عمل القطايف بالقشطة: المكونات: نصف كيلو من القطايف.

كوبان من الحليب.

كوب من الكريمة السائلة.

4 ملاعق كبيرة من النشا.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

فانيليا.

القليل من الفستق المجروش للتزيين. طريقة التحضير: أولاً نقوم بغلق القطايف من الجانب جيداً على شكل قرطاس. ثم نقوم بقليها في زيت غزير، وإخراجها مباشرة في القطر البارد وبعدها في طبق التقديم. الخطوة الثانية هذه اختياري فهناك من يكتفي بغلق القطايف وخشوها مباشرة دون قليها، وهذا يعود إلى ذوق كل شخص. ثانياً في وعاء على النار نقوم بوضع اللبن مع السكر والفانيليا لتحضير قشطة الحشوة، وعند غليان الحليب نقوم بإذابة النشاء في القليل من الماء ثم إضافته إلى الحليب المغلي بعد رفعه من على النار. بعد ذلك نقوم بإعادة الخليط ثانية على النار مع التقليب المستمر حتى نحصل على القوام المناسب، ثم نرفعها من على النار ونتركها حتى تبرد. بعد أن تبرد الحشوة نقوم بوضعها في قمع حلويات لتسهيل عملية الحشو، ثم نقوم بحشو القطائف وتزينها بقليل من الفستق المجروش. وبذلك تصبح جاهزة للتقديم، وكل عام وانتم بخير. طريقة عمل شربات القطايف: المكونات: كوبان من السكر.

كوب من الماء.

عصير نصف ليمونه.

رشة فانيليا. طريقة التحضير: في وعاء على النار قومي بوضع السكر والماء ورشة الفانيليا واتركيه حتى الغليان. قومي بإضافة عصير الليمون وتركها على نار متوسطة حتى تحصلي على قوام ثقيل. عند الحصول على القوام المطلوب قومي برفعه من على النار واتركيه حتى يبرد ويصبح جاهز للاستخدام. طريقة عمل عجينة القطايف بالمنزل: ثلاث أكواب من الدقيق.

كوبان ماء للعجن.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. طريقة تحضر عجينة القطايف بالمنزل بأسهل وأسرع طريقة: في وعاء للعجن نقوم بخلط المكونات الجافة معاً من الدقيق مع السكر والبيكنج بودر والملح ونقوم بخلط المكونات معاً جيداً.

ثم نبدأ بإضافة الماء تدريجيا حتى نحصل على عجينة سائلة أقرب إلى قوام عجينة الكريب.

ومن ثمة نضع مقلاة غير لاصقة على النار حتى تسخن جيداً، وباستخدام الملعقة يتم توزيع وحدات من العجينة، وتترك حتى تتماسك وتأخذ اللون الذهبي من الأسفل فقط.

بعد أن تأخذ اللون دليل على تمام النضج، ومن ثمة يتم تكرار الخطوة السابقة حتى الانتهاء من كمية العجين. عمر شويل - جدة طريقة عمل القطايف اللذيذة بالمكسرات والقشطة - ثقفني

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