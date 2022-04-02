طريقة فتة المكدوس الشامية على أصولها أطيب و أسهل أكلة في رمضان

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طريقة فتة المكدوس الشامية ، المطبخ الشامي غني بالأكلات المميزة والرائعة والتي يمكن تقديمها في المناسبات و موائد شهر رمضان المبارك، مثل فتة المكدوس الشامية والتي تحتل مكانة كبيرة في قائمة الأكلات الرئيسية والمقبلات في المطاعم، وتعرف أيضًا الفتة باسم فتة الباذنجان الشهية، ومهما تنوعت أسمها تظل واحدة من أشهى الأطباق التي على ست البيت معرفة طريقة تحضيرها في البيت لإسعاد جميع أفراد أسرتها، لذا قررنا اليوم ان نقدم لكِ سيدتي طريقة عمل فتة المكدوس الشامية بخطوات بسيطة، وطعم ولا أروع. طريقة فتة المكدوس الشامية المكونات كيلو ونصف من الباذنجان صغير الحجم.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

2 كيلو من الطماطم.

ثمرة من البصل مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة كبيرة من معجون الفلفل الحلو.

معيار ملعقة كبيرة من الكاتشب.

ثلاثة ملاعق كبيرة من دبس الرمان.

ثمرة من البصل المفروم للصلصة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

عدد 2 رغيف من الخبز العربي مقطع مربعات صغيرة.

ربع كوب من الصنوبر المحمص.

نصف كوب من الطحينة.

مقدار نصف كوب من الحليب.

ربع كوب من الماء.

فص من الثوم المهروس.

نصف كوب من الصنوبر واللوز المحمص للتقديم. طريقة التحضير احضري وعاء عميق واخفقي كلًا من الحليب + الطحينة + الماء + الثوم جيدًا حتى تحصلين على القوام المناسب.

ضعي الزيت في مقلاة وارفعيه على النار وعندما يصبح ساخن أضيفي له البصل مع التقليب حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي فاتح.

ومن ثم ضعي اللحم + الملح مع التقليب حتى يتغير لون اللحم ويصبح بنيًا.

ضعي البهارات المتبقية مع الصنوبر واستمري في التقليب واتركيه جانبًا حتى يبرد.

ثم اغسلي الباذنجان جيدًا واتركيه حتى يصفى تمامًا من الماء، ثم قومي بعمل شقوق فيه وتخلصي من اللب تمامًا.

ضعي القليل من الزيت في مقلاة أخرى وقومي بقلي الباذنجان فيه، واحرصي على أن تكون درجة الحرارة متوسطة.

يجب أن يكون الباذنجان طري وناضج تمامًا، ثم ارفعيه من الزيت وضعيه على ورق مطبخ حتى يصفى تمامًا من الزيت.

يجب أن تتأكدي أنه خالي من الزيت ثم قومي بحشو الباذنجان بخليط اللحم السابق.

ضعي الباذنجان بعد الحشو في الصينية ويفضل أن تكون مقاومة للحرارة.

قشري الطماطم وقومي بهرسه حتى تحصلي على صلصة سائلة بقوام مناسب.

ضعي ملعقتان كبيرتان من الزيت في وعاء على نار متوسطة ثم ضعي البصل وحركيه حتى يصبح لونه ذهبيًا.

ومن ثم ضعي البصل + دبس الرمان + رشة من البهارات + الملح + الفلفل الأسود + معجون الفلفل على صلصة الطماطم.

اخفقي كل المكونات جيدًا ثم اسكبيها على الباذنجان ثم قومي بتغطيتها بورق الألمونيوم، وادخليها الفرن الساخن لمدة 20 دقيقة أو حتى تصبح كل المكونات متجانسة وناضجة تمامًا.

أثناء نضج الفتة قومي بتحميص الخبز في الزيت وضعيه على الفتة بعد إخراجها ووزعي المكسرات والصنوبر على الوجه، وقدمي الطحينة الذي سبق وتم تحضيرها في الخطوة الأولى. عمر شويل - جدة طريقة فتة المكدوس الشامية على أصولها أطيب و أسهل أكلة في رمضان - ثقفني

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