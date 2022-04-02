أسرار نجاح المكرونة بالبشاميل باللحم المفروم بطريقة سهلة وبسيطة في البيت

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المكرونة بالبشاميل باللحم المفرومة تعد من أشهى الوجبات والأكلات المفضلة عند الكثير من الأشخاص وخاصة الفتيات ويقبل على تناولها الجميع وتنال إعجاب الجميع أيضاً، كما أنها تتميز بأنها من الوجبات الشهيرة والشهية أيضاً نظراً لمذاقه الرائع ورائحة مختلف التى لاتقاوم، وكما أن المكرونة البشاميل تنتشر بشكل كبير في العالم العربي والغربي، ولذلك نظراً لسهولة وسرعة تحضيرها في البيت، وحيث يتم إعدادها بطرق متعددة ومتنوعة في البيت، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل المكرونة بالبشاميل باللحم المفروم بطريقة سهلة وشهية في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل المكرونة البشاميل باللحم المفروم المكونات: نصف كيلو جرام من المكرونة.

ربع كيلو جرام من اللحم المفروم.

ملعقة كبيرة من السمن البلدي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

خمس أكواب من الحليب.

أثنين ملعقة كبيرة من الجبن المبشور المشكل. طريقة التحضير أولاً قومي بتحضير البشاميل من خلال في إحضار وعاء ثم بعد ذلك قومي بوضع الوعاء على النار ثم بعد ذلك قومي بتسخين السمن جيداً ثم بعد ذلك ضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض وقلبيه المزيج لمدة ثلاث دقائق على الأقل واحرصي على أن يصبح المزيج لونه بنياً. ثانياً بعد ذلك قومي بإضافة خمس أكواب من الحليب بالتدريج مع التقليب المستمر في المزيج حتى يتماسك الخليط ويصبح لدينا خليط قوامه متماسك ثم بعد ضيفي إليهم أثنين ملعقة كبيرة من الجبن المبشور المشكل وقلبي المزيج ثم بعد ذلك ارفعي الإناء من على النار. ثالثاً قومي بعمل تجهيز المكرونة ثم بعد ذلك قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وبعد ذلك قومي بوضع إناء به ماء على نار متوسطة حتى يغلي جيداً ثم بعد ذلك ضيفي المكرونة للماء المغلي حتى يتم سلقها تماماً ثم بعد ذلك قومي بإخراج المكرونة المسلوقة من الماء وصفيها. رابعاً قومي بإحضار صينية مناسبة للفرن كبيرة ضعي فيه نصف كمية المكرونة المسلوقة افردي جيداً بالتساوي ثم وزعي اللحم المفروم وبعد ذلك ضعي فوق اللحم المفروم القليل من صلصة البشاميل ثم بعد ذلك ضعي باقي كمية المكرونة المسلوقة وغطيها بباقي صلصة البشاميل وبعد ذلك يتم إدخال صينية المكرونة بالبشاميل إلى الفرن لمدة نصف ساعة تقربياً حتى يتم النضج ثم بعد ذلك قومي بإخراج صينية المكرونة البشاميل باللحم المفروم من الفرن وقدميها وهي ساخنة إلى أسرتك. عمر شويل - جدة أسرار نجاح المكرونة بالبشاميل باللحم المفروم بطريقة سهلة وبسيطة في البيت - ثقفني

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