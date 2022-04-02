نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكنافة بالمانجو… بأسهل طريقة احلى من المحلات في المقال التالي

تُعد الكنافة من الحلويات الشرقية اللذيذة التي تعودنا عليها في شهر رمضان وتقوم كل أم بتحضيرها لأولادها أما سادة أو بالمكسرات ويوجد بعض الحشوات المختلفة مثل العجوة أو الجبنة ولكن فى وصفتنا اليوم سوف نقوم بتغير شكل الكنافة التقليدية وسنقوم بعمل كنافة بحشوة مختلفة تمامًا وهى حشوة المانجو بطريقة سهلة وسريعة وستبهر كل ضيوفك. مكونات الكنافة بالمانجو: نصف كيلو كنافة.

كوب سمنة مذابة. حشوة المانجو: نصف كيلو مانجو.

كوب كريم شانتيه.

كوب سكر بودر.

كوب ونصف حليب بارد.

كوب كريمة مخفوقة معلبة.

جيلي تلميع. طريقة تحضير الكنافة بالمانجو: احضري الكنافة الطازجة ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة ليسهل عليكي فرمها بيديكي أو عن طريق الكبة الكهربائية لتكون ناعمة. ثم احضري وعاء كبير وضعي فيه الكنافة المفرومة ثم ضعي كوب السمنة عليها وغلفيها جيدًا بالسمنة من خلال الدعك ثم افردي الكنافة فى صنية مدهونة بالسمن. ثم ضعي الصينية في الفرن تحت الشواية واحرصي على تقليب الكنافة من وقت للاخر حتى تأخذ اللون الذهبي. ثم اخرجي صنية الكنافة وضعي عليها نصف كوب عسل أبيض أو شربات الكنافة الثقيل. طريقة تحضير الحشوة: احضري وعاء عميق وضعي الكريم شانتيه والسكر واللبن المثلج ثم قومي بخفق المكونات معًا بأستخدام مضرب كهربائي لمدة عشر دقائق حتى يتضاعف حجم القوام ثم ضعي الكريمة واعيدي خفق المكونات لمدة دقيقتين حتى يمتزج الخليط معًا. أحضري طبق التقديم أو الكاسات وضعي طبقة من الكنافة ثم ضعي طبقة من الكريمة عليها ثم طبقة من المانجو ثم اعيدي الطبقات مرة ثانية طبقة كنافة وعليها طبقة كريمة ثم نضع عليها مكعبات المانجو. وفى وعاء صغير قومي بوضع جيلي التلميع مع القليل من الماء وقلبي حتى يذوب ثم ادهني به المانجو لكي تحافظ على لمعان المانجو ويبقى طازج لليوم الثانية. ويمكنك وضع وعاء الكنافة بالمانجو فى الثلاجة لمدة ساعتين قبل التقديم لكي تتماسك ويمكنك ايضًا وضع الكنافة بالمانجو فى بولات صغيرة حيث تكفى كل بولة لشخص واحد ويمكنك ايضًا وضع حبات الكريز للتزين ثم تقديمها وبالهناء والشفاء. مكونات عمل الكنافة بالكاسترد: كنافة.

ربع كوب سمنة مذابة.

3 معالق كبيرة سكر بودرة.

شربات بارد. الحشوة: 3 معالق كبيرة كاسترد بودرة.

نصف كيلو حليب.

2 معلقة سكر. طريقة التحضير: نضع أولاً الكنافة في الفريزر لمدة 3 ساعات لتتجمد ويسهل تفتيتها في الكبة أو بالأيدي. نقوم بوضع الكنافة في وعاء وعليها السكر البودرة والسمنة المذابة وتقلب جيداً حتى تمتزج المكونات. نبدء في تحضير الحشوة, نضع الحليب في وعاء ونقلب السكر والكاسترد على البارد ثم نرفعه على النار مع التقليب المستمر حتى يثقل الخليط. نحضر صينية مدهونة بالسمن ونضع طبقة من الكنافة وعليها الكاسترد ثم باقي الكنافة ونضغط على الصينية بالأيدي بهدوء ثم ندخلها الفرن حتى تنضج وتأخد لون. وفور خروجها نسكب عليها الشربات البارد. عمر شويل - جدة الكنافة بالمانجو... بأسهل طريقة احلى من المحلات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكنافة بالمانجو… بأسهل طريقة احلى من المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.