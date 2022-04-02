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بلح الشام من أشهى وألذ وأطعم الحلويات المشهورة في العالم العربي فهي هشة وخفيفة ولها طعم مميز عن باقي الحلويات، ومرغوبة عند جميع الأعمار الأطفال والشباب والكبار، ويتناولها البعض مع وجبة الإفطار مع القهوة أو كوب عصير أو كوب الشاي والبعض يتناولها طول اليوم وبعد الوجبات الأساسية لأن طعمها مميز. مكونات بلح الشام ثلاث حبات من البيض.

اثنين كوب من الماء.

ثلاثة ملاعق من السمنة.

رشة من الملح.

اثنين ملعقة كبيرة من النشا.

اثنين كوب من الدقيق المنخول.

واحد ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة من السكر.

واحد ملعقة صغيرة من الخل.

واحد باكو بيكنج بودر.

زيت للقلي.

مكونات الشربات وهي إثنين كوب من السكر وكوب واحد من الماء ونصف ليمونة.

جوز الهند والفارماسيل وكريمة شانتيه للتزيين. طريقة عمل بلح الشام نحضر وعاء ونضع فيه اثنين من كوب الماء ومعه رشةمن الملح وملعقة واحدة من الخل وثلاثة ملاعق من السمنة وملعقة صغيرة من الفانيليا ونصف ملعقة من السكر ثم نقلبهم جيدا على البارد ثم نرفعهم علي النار حتي الغليان.

وبعد غليان الماء نرفعه من على النار ثم نضع اثنين من كوب الدقيق المنخول ومعه اثنين ملعقة كبيرة من النشا ويخلط جيدا حتي تعطينا عجينة متماسكة.

ثم نقوم بوضع أول بيضة ونخلط العجين جيدا حتى تختفي ثم نضع البيضة الثانية ونخلطهم حتى تختفي البيضة الثانية أيضا ثم نضع البيضة الثالثة ونعجن ونضع باكو بيكنج بودر ثم نخلطهم حتى يعطينا القوام المناسب.

وبعد أن تبرد العجينة نضع الخليط في القمع ونقوم بتشكيله ثم نضعه في زيت غزير حتى يتم تحميره.

لتحضير الشربات نضع اثنين من كوب السكر وكوب من الماء ونصف ليمونة ونتركه على النار لمدة عشر دقائق.

وبعد خروج بلح الشام من زيت القلي نضعه في الشربات ولابد أن يكون بارد وبعد ذلك نخرجه من الشربات ويمكن تزيين بلح الشام بجوز الهند أو الفارماسيل أو الكريمة شانتيه وبهذا يصبح بلح الشام جاهز ويقدم في طبق التقديم مع أي من المشروبات الساخنة أو الباردة. عمر شويل - جدة ب2 كوب دقيق أعملي بلح الشام على أصوله بطريقة مقرمشة وسر لونه الذهبي وطعمه اللذيذ زي المحلات - ثقفني

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