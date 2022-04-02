نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احضرى صينية البطاطس بالسجق بشكل جديد لأسرتك في المقال التالي
التجديد والتغيير في تحضير وصفات الطعام هو من الأمور التي تسعى إليها جميع الامهات في مختلف الأماكن خاصةً مع ظهور الكثير من الوجبات التي يمكنها أن تمتزج معاً وتخرج في النهاية وجبه لذيذة حيث بدأت تجربة تلك الأصناف من خلال الإطلاع على خبرات ووصفات المطاعم، مثل البطاطس من الأشياء التي تعتبر مناسبة لمزجها مع كافة الأصناف المتوفرة لديك في المنزل مما يجعل الاستهلاك عليها مرتفع في مختلف الأماكن حيث يمكن تحضير بطاطس باللحم أو الدجاج وكذلك صينية البطاطس بالسجق التي تعتبر انتشرت في الآوان الأخيرة وحصلت على إعجاب كبير من قبل الأفراد، ونظراً لذلك تقوم الأمهات بالبحث عن طريقة تحضير البطاطس بالسجق خاصه أنها تعتبر اقتصادية لذلك نقدم لكم طريقة التحضير عبر هذا المقال.
طريقة تحضير البطاطس بالسجق
مكونات التحضير:
- اثنين حبات من البصل المفروم.
- اثنين حبات من الطماطم المقطعة إلى شرائح
- مقدار 200 جرام من السجق المقطع.
- اثنين من فصوص الثوم.
- فلفل ألوان مقطع.
- مقدار 200 جرام من الجبن الشيدر.
- ملعقة من الفلفل الأسود وأخرى من الملح.
- بطاطس مقطعة شرائح.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى نقوم بتسخين الزيت أولاً ثم نضع شرائح البصل والثوم بعد التقطيع ويتم تقليبهم وعند التحول إلى اللون الأصفر نقوم بوضع قطع السجق.
- الخطوة الثانية أثناء تقليب المكونات يتم إضافة التوابل من الملح والفلفل الأسود ونستمر بتقليب المكونات حتى يتغير لون السجق.
- في تلك الخطوة يتم تقطيع الخضراوات من الفلفل والطماطم ثم إضافتها على السجق واستمرار التقليب حتى تنضج المكونات.
- احضري صينية فرن مناسبة ذات حائط مرتفع نسبياً ثم نقوم بتقطيع واحده من البطاطس وفردها في الصينية بحيث يتم تشكيل طبقة من البطاطس.
- بعد توزيع البطاطس قومي بفرد السجق عليه وهكذا حتى الإنتهاء من البطاطس والسجق وفي النهاية قومي بتوزيع مكون الجبنة الشيدر على وجه الصينية.
- ندخل صينية البطاطس بالسجق في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ساعه حتى تنضج.
- يجب ملاحظة صينية البطاطس من حين لآخر طوال مدة الطهي حتى لا تحترق ثم نقوم بتقديمها بعد ذلك بجانب السلطات والأرز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احضرى صينية البطاطس بالسجق بشكل جديد لأسرتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.