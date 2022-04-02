احضرى صينية البطاطس بالسجق بشكل جديد لأسرتك

التجديد والتغيير في تحضير وصفات الطعام هو من الأمور التي تسعى إليها جميع الامهات في مختلف الأماكن خاصةً مع ظهور الكثير من الوجبات التي يمكنها أن تمتزج معاً وتخرج في النهاية وجبه لذيذة حيث بدأت تجربة تلك الأصناف من خلال الإطلاع على خبرات ووصفات المطاعم، مثل البطاطس من الأشياء التي تعتبر مناسبة لمزجها مع كافة الأصناف المتوفرة لديك في المنزل مما يجعل الاستهلاك عليها مرتفع في مختلف الأماكن حيث يمكن تحضير بطاطس باللحم أو الدجاج وكذلك صينية البطاطس بالسجق التي تعتبر انتشرت في الآوان الأخيرة وحصلت على إعجاب كبير من قبل الأفراد، ونظراً لذلك تقوم الأمهات بالبحث عن طريقة تحضير البطاطس بالسجق خاصه أنها تعتبر اقتصادية لذلك نقدم لكم طريقة التحضير عبر هذا المقال.

طريقة تحضير البطاطس بالسجق

مكونات التحضير:

اثنين حبات من البصل المفروم.

اثنين حبات من الطماطم المقطعة إلى شرائح

مقدار 200 جرام من السجق المقطع.

اثنين من فصوص الثوم.

فلفل ألوان مقطع.

مقدار 200 جرام من الجبن الشيدر.

ملعقة من الفلفل الأسود وأخرى من الملح.

بطاطس مقطعة شرائح.

طريقة التحضير: