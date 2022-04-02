أسهل الطرق لتخزين الثوم في البيت بطرق صحية وبدون مجهود

يعتبر الثوم من الأغذية التي لا يمكن الاستغناء عنه في تحضير أنواع كثيرة من الأكلات ومن السلطات أيضاً، ويعتبر الثوم نكهة طيبة تعطي طعم ورائحة لكثير من الأطباق والاكلات ويحتوي أيضاً على الكثير من العناصر المهمة مثل الفيتامينات والمعادن التي تفيد الجسم وتعالج الكثير من الأمراض، وبسبب أهمية الثوم لكثير من الأكلات يجب معرفة طريقة حفظ الثوم وتخزينه لكي يحميه من التلف.

طريقة تخزين الثوم

يوجد أكثر من طريقة لتخزين الثوم والحفاظ عليه جديد لوقت طويل، وسوف نعرض أكثر من طريقة وهذه الطرق عبارة عن:

حفظ الثوم في الأكياس الشبكية

من الممكن القيام بحفظ الثوم في كيس شبكي شريطي الشكل ونضعه في مكان جيد للتهوية وجاف وأيضاً يجب أن يكون بارد عند درجة حرارة ١٦ درجة على الأقل، وتمتاز الأكياس الشبكية انها تقوم بإيصال الهواء الي الثوم الذي يوجد فيها ومن الممكن أيضاً استخدام هذه الأكياس أكثر من مرة.

يمكن حفظ الثوم في أكياس شبكية لمدة تتراوح من ٣ شهور الي ٥ شهور بشرط يجب أن تكون موجودة جميع الظروف التي تساعد في ذلك، إذا حدث خلل في الشروط أو نقص في الرطوبة يذبل الثوم وأيضاً إذا لم تكن هناك تهوية جيدة يؤدي إلى عفن الثوم.

حفظ الثوم في الخل

نضع كمية من الثوم في الخل وبعد ذلك نضعه في الثلاجة، وبهذه الطريقة نستطيع حماية الثوم من التلف لمدة لا تقل عن ٥ شهور، ويجب الحرص على أن تكون درجة البرودة تكون ملائمة وأيضاً تكون المراقبة للثوم مستمرة لكي يتجنب عفن الثوم وأيضاً لا تتكون الفطريات على سطح الثوم، ويعتبر تكون الفطريات على السطح أحد أسباب ارتفاع درجة الحرارة وهي أيضاً مؤشر الي ان الوسط المحيط الموجود فيه الثوم غير مناسب.

حفظ الثوم بالتجميد