أحلي محشي الكرنب علي أصوله في رمضان بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من المطاعم

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محشي الكرنب من أشهي وأطعم أنواع الاكلات اللذيذة والصحية والتي يحبها بشكل كبير جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والكرنب أحد أحلي وأهم الأطباق الرئيسية علي مائدة الطعام والمنتشرة والمشهورة في كل أرجاء العالم العربي وخاصة في مصر، كما يعتبر محشي الكرنب أحلي الأكلات الشعبية في رمضان الكريم والذي يفضل تناوله في الإفطار بجانب باقي الأطباق الرئيسية والذي يعتبر أفضلهم علي المائدة، وهناك العديد من الفوائد الصحية التي يقدمها تناول المحشي خاصة في رمضان والذي يساعد الجسم على مواصلة الصيام، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وأطعم محشي الكرنب. طريقة عمل محشي الكرنب ومكوناته المكونات واحدة كرنب متوسطة الحجم.

واحد كيلو أرز أبيض.

واحد كيلو طماطم مخلوط.

بصلتان كبيرتان مقطعة إلى مكعبات.

ثلاث حزمات من الشبت الاخضر.

ثلاث حزمات من الكبيرة الخضراء.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

ملعقة كبيرة من الكمون الحب.

ملعقة كبيرة من الفلفل الاسود المطحون.

ملعقة كبيرة من الملح.

اثنين مكعب من المرقة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمن. طريقة التحضير نقوم بإحضار حلة كبيرة وعميق ونضع بها أربعة لتر من الماء، ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الملح علي الماء، ثم نضيف ايضا ملعقة كبيرة من الكمون الحب في الماء ثم نضع الحلة علي النار ونتركها حتى تغلي.

نقوم بتقطيع الكرنب ونضعها في الماء المغلي ونتركها علي النار لمدة خمسة دقائق.

وبعد أن يتم سلق الكرنب نقوم بتقطيع ورق الكرنب الي شرائح قابله للف علي شكل صوابع. طريقة عمل خلطة حشو الكرنب نقوم بإحضار حلة متوسط الحجم وعميقة ونضع بها ثلاثة ملاعق من السمنة، ثم نضيف اليها مكعبات البصل ثم نضيف إليه نصف كيلو لحمة مفرومة، ثم نضيف إليها مكعبات مرقة الدجاج ثم نضيف إليها نصف ملعقة من الملح الابيض وملعقة من الفلفل الاسود المطحون، ثم نقوم بإضافة كيلو طماطم مخلوطونتركها علي النار مع التقليب المستمر لمدة ربع ساعة تقريبا.

بعد تسبيك الخليط نقوم بإضافة الارز المغسول بالماء علي الخليط، ثم نضيف إليه الكسبرة الخضراء والشبت الاخضر كله مع التقليب المستمر والجيد لمدة عشرة دقائق.

نقوم بإحضار صينية كبيرة ونضع بها الخليط بعد إنزاله من علي النار ونتركه لمدة دقيقة حتي يبرد.

نقوم بإحضار الكرنب المسلوق والمقطع شرائح والجاهز علي اللف، ثم نقوم بوضع كمية صغيرة من الخليط على شريحة الكرنب ونقوم بلغها جيد وتقفيلها من الجانبين جيدا.

نقوم بإحضار حلة كبيرة ونقوم بدهنها بالسمنة جيدا ثم نضع بداخلها في قاع الحلة ورق من الكرنب اي نفرشها، ثم نقوم بوضع أصابع الكرنب الملفوف ونرصه جيدا في قاع الحلة وحتي تمتلئ.

وبعد رص الكرنب داخل الحلة نضع عليها كوب من شوربة المرقة، ثم نقوم بوضعها علي النار علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها وبعد عشرة دقائق نقوم بتهدئة النار ثم نتركها على النار الهادئة لمدة ربع ساعة تقريبا.

وبعد ربع ساعة نقوم بانزال حلة محشي الكرنب ونضعها في طبق التقديم ونقدمها لأسرتك لأحلي محشي كرنب. عمر شويل - جدة أحلي محشي الكرنب علي أصوله في رمضان بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من المطاعم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلي محشي الكرنب علي أصوله في رمضان بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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