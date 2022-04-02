في دقائق طريقة تنظيف الكرشة في الخلاط أو الكبة والردة طريقه سهله جدا

والفشة من الأكلات التي يفضلها العديد من الأشخاص ويقبلون عليها ومعروفة عند محل الجزارة أيضاً باسم الحلويات، حيث طعمها الشهي واللذيذ للغاية كما يجب الإشارة أن طريقة عمل ألكرشه تعتبر من الأمور الصعبة للغاية على جميع ربات البيوت بالإضافة إلى رائحتها الكريهة للغاية أثناء التنظيف لذلك سوف نقدم بكم طريقة سريعة وسهلة للغاية في تنظيف ألكرشه والممبار بكل سهولة أيضاً وفي دقائق فقط باستخدام الكبة أو الخلاط تابعوا معانا.

طريقة تنظيف ألكرشه في دقائق

تعتبر هذه الطريقة من الطرق السريعة للغاية في تنظيف ألكرشه وهي كالآتي:

أولا يجب عليكم إحضار وعاء ويتم وضع ماء وملح وبيكربونات الصوديوم أيضا وقومي بنقع ألكرشه بها لمدة ثلاثون دقيقة.

ثانيا يجب عليكم إحضار الكبة ونقوم بوضع المفرمة البلاستيك ثم يتم وضع ألكرشه في الكبة ويتم رش القليل من الملح والخل عليها.

ثم يتم تشغيل الكبة وقفلها كل دقيقة حتى تصبح ألكرشه نظيفة.

ثم يتم إخراج ألكرشه من الكبة ويتم التخلص من القشرة الموجودة في الكبة.

ثم يتم نقع الكشرة مرة أخري في الماء والملح الخشن لمدة ثلاثون دقيقة.

ثم يتم إدخالها الكبة مرة أخري لبضعة دقائق حتى تصبح ألكرشه نظيفة تماما..

يمكنكم طهيها على الفوز أو حفظها في الفريزر حسب الرغبة لحين الاستخدام.

المقادير المطلوبة لعمل ألكرشه

2 بصلة مفرومة.

1 كوب من عصير الطماطم.

1 ملعقة كبيرة سمنة.

1ملعقة صغيرة ملح.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

¼ ملعقة صغيرة بابريكا.

1 ملعقة صغيرة من البصل البودر والثوم البودر.

طريقة التحضير