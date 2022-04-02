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يعتبر بسكوت الخلاط من المخبوزات الشهية التي يحبها الأطفال والكبار وخاصة في الأعياد والمناسبات وفي 10 دقائق فقط يمكن عمل البسكوت المقر مش الذي يذوب في الشاي أو اللبن بسهولة بأقل الإمكانيات وبطريقة بسيطة وموفرة. طريقة عمل البسكوت في عشر دقائق فقط المقادير المطلوبة: كوب من الزيت.

نصف كوب كبير من السكر.

نصف كوب كبير من السمنة.

من البيض في درجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

حبة من البرتقال أو عصير تانج

كوب من الدقيق الفاخر بعد نخله.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. طريقة عمل بسكوت أل 10دقايق. نقوم بإضافة الكمية التي تم ذكرها من الزيت إلى السكر مع السمنة ويتم ضربهم في الخلاط حتى يتم مزجهم جيدًا.

نقوم بإضافة بيضة ثم يتم ضربها في الخلاط ويتم إضافة البيضة الأخرى ويتم ضربها في الخلاط ثم نقوم بإضافة الفانيليا.

يتم عصر برتقالة بدون إضافة أي كمية ماء ويتم إضافة 12ملعقة من عصير البرتقال ويتم التقليب إذا لم يتوافر البرتقال نقوم بإضافة عصير التانج ويتم إضافته إلى الماء ونأخذ منه 12 ملعقة.

نقوم بإضافة كوبين من الدقيق ثم يتم التقليب حتى تصبح العجينة متماسكة إذا كانت غير متماسكة نقوم بإضافة كوب اخر ويتم التقليب بواسطة ملعقة من السليكون.

يتم وضعها في كيس حلواني.

نحضر صينية ونقوم بدهنها بالزيت أو السمنة ونقوم بفرش البسكوت بواسطة كيس حلواني.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 ونقوم بوضع البسكوت في الرف الأوسط ونتركه لمدة 15 دقيقة حتى يصبح جاهز للتقديم.

كما أنه يتم إخراجه من الفرن ويترك حتى يبرد وبالهناء والشفاء.وبذلك نكون قد قدمنا طريقة عمل البسكوت في الخلاط وفي 10 دقائق فقط وبأقل المكونات. عمر شويل - جدة بسكوت الخلاط السريع في أقل من عشر دقائق هتعملي اسرع واشيك بدون سمنة - ثقفني

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