نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البط أفضل وصفة لعزائم شهر رمضان في المقال التالي

طريقة عمل البط، ها هو شهر رمضان المبارك عاد إلينا من جديد ليملأ بيوتنا خير وبركة ويذكرنا بالطاعات حتى نتقرب من الله عز وجل ومن أعظم ما يثيب الله عليه عبيده صلة الأرحام وإطعام الطعام، وقد اعتاد المسلمين على إقامة عزائم على وجبة الإفطار لتجميع الأهل والأحباب على مائدة واحدة، ومن أكثر الأطعمة التي تعد في تلك العزائم البط وله عدة طرق لإعداده نعرض لكم اليوم طريقة منهم جميلة جدًا ولا تحتاج لمجهود. المقادير المطلوبة لعمل البط بطة بحجم متوسط.

ماء مغلي.

ملح.

حبة طماطم.

2 حبة جزر.

حبة بصل كبيرة أو متوسطة.

2 عود من الكرفس.

من 2 إلى 3 فصوص من الثوم.

فلفل أسود.

ورق لورى.

حبهان (هيل) حب.

فصوص من المستكة.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

نصف كوب من الحليب. طريقة عمل البط بوصفة تصلح للعزائم بعد غسل البطة بشكل جيد جدًا نبدأ في خطوات طريقة عمل البط المناسبة لعزائم رمضان.

ضع ماء مغلي في إناء على النار ثم ضع به البطة وقم بزيادة كمية الماء عند الحاجة بحيث يغطي الماء 3/4 البطة وهي داخل الإناء.

قم بتغطية الإناء واتركه على النار وبه البطة حتى الغليان.

بعد ذلك قم بإزالة أي شوائب قد تظهر على سطح الماء باستخدام ملعقة.

قطع البطل والطماطم كل منهم إلى أربع قطع وقطع الجزر على شكل أصابع ثم قم بإضافتهم جميعًا بالإضافة إلى الكرفس والثوم.

قم أيضًا بإضافة التوابل وهي الفلفل الأسود وورق الغار والمستكة والحبهان.

بعد ذلك قم بتغطية الإناء واترك البطة تغلي مع باقي المكونات قليلًا.

ثم قم بإضافة الملح واترك الإناء على نار هادئة حتى تمام النضج.

أخرج البطة من الإناء، وتستطيع استخدام المرقة في إعداد وصفات مثل المحشي والكبسة.

أما عن البطة فهناك خياران إما أن يتم تحميرها في ملعقة من السمنة أو توضع في الفرن لأخذ التحميرة المطلوبة.

إذا اخترت أن تضعها في الفرن قم بدهنها بالقليل من الحليب السائل الذي سيعطيها طعم مميز بالإضافة إلى أنه سيساعدها على أخذ اللون المطلوب.

بعد ذلك توضع في الفرن حتى يحمر وجهها ثم تخرج وتقدم، وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل البط أفضل وصفة لعزائم شهر رمضان - ثقفني

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