بدون الخسارة لشراء الأدوية تناول هذه العشبة الرخيصة تخلصك من الغازات والإمساك والام القولون في وقت قصير

يعاني الكثير من تواجد التهاب القولون وحدوث الغازات التي تقوم بانتفاخ المعدة وعدم القدرة على التخلص من البراز المتراكم في شكل أحجار داخل المعدة وعدم راحة المعدة وحدوث الألم في المعدة كل ذلك جعل الكثير يبحثون عن عشبه أو أعشاب تساعدهم في العلاج من انتفاخ المعدة والتخلص من الغازات المتراكمة ولتكن عشبه ألزاز هي التي تستطيع فعل ذلك وسوف نوضح مكونات الوصفة الخاصة بها وطريقة تحضيرها وأهم فوائدها من خلال هذا المقال.

وصفة ألزاز كعلاج للإمساك

المكونات:

عشبه ألزاز.

ماء.

سكر.

طريقة التحضير:

نحضر الشعبة ونضعها في وعاء مع الماء ويتم رفعها على النار وعند تمام الغليان تسكب في كوب ونضع لها السكر ثم نغطيها ونتركها حوالي ٥ دقائق ثم نرفع الغطاء ونتناولها وبالهناء والشفاء.

أهمية عشبه ألزأر

حيث أنه لا يعلم الكثير منا هذه ألعشبه على الرغم من فوائدها التي لا حصر لها وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية.