نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكنافة النابلسية بالطريقة السورية مع اسرار تحضيرها ووصفات تانية كتير في المقال التالي

طريقة عمل الكنافة النابلسية، مع حلول شهر رمضان ازدادت عمليات البحث حول طريقة عمل الكنافة النابلسية، فلديها مذاق شهي. بالإضافة لسهولة التحضير واستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم طريقة عمل الكنافة النابلسية. طريقة عمل الكنافة النابلسية يتم تحضير الكنافة النابلسية بخطوات بسيطة للغاية كما أن المقادير غير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية المقادير: المكونات: نصف باكيت عجينة الكنافة. جبن عكاوي محلي. قطر ثقيل. فستق حلبي ناعم. زيت. صبغة الكنافة. خطوات تحضير الكنافة النابلسية يتم تحضير الكنافة النابلسية بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير الكنافة النابلسية: الحصول على إناء صغير ويتم وضع فيه نصف كأس من السمن ثم يتم رفعه على النار المتوسطة وتركه لحين أن تذوب السمن ثم يتم تركها جانبًا.

بعد ذلك يتم إضافة الجبن المحلي في مصفاة وتركه لحين أن يصفى بشكل نهائي من المياه.

ثم يتم وضع كأس من السمن في صينية حجمها متوسط ثم يتم إضافة كمية قليلة من صبغة الكنافة وفقًا للون الذي ترغبون فهي.

بعد ذلك يتم تحريك الصبغة مع السمن بأطراف الأصابع ثم يتم توزيعها في قاع الصينية.

الحصول على طبق واسع ويتم وضع فيه الكنافة ثم يتم وضع السمنة المذابة فوقها مع التقليب بأطراف الأصابع.

بعد ذلك يتم توزيع الكنافة على السمن في صينية لحين أن يغطي السمن الكنافة بأكملها.

يتم الضغط على الكنافة بحركة بسيطة للغاية لحين أن تتماسك الكنافة ويصبح سطحها متساوي.

بعد ذلك يتم وضع الجبنة على طبقة الكنافة بحيث يتم توزيعها بصورة متساوية.

يتم رفع الصينية على النار المتوسطة ويتم تحريكها بصورة دائرية على النار والاستمرار في ذلك لحين أن تذوب الجبنة.

بعد ذلك يتم وضع الصينية في طبق التقديم ثم يتم وضع القطر فوقها وتزينها بالفستق ثم تقدم وهي ساخنة وبالهناء عليكم جمعيًا. مقادير تحضير الكنافة بجبنة الموزاريلا كيلو من عجينة الكنافة. كيلو من الجبن العكاوي. زبدة. نصف ملعقة من لون الطعام. أربعة أكواب من شربات مياه الورد. كأسان من جبنة الموزاريلا. عمر شويل - جدة الكنافة النابلسية بالطريقة السورية مع اسرار تحضيرها ووصفات تانية كتير - ثقفني

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