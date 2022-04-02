نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقتين لعمل الارز المعمر والارز المعمر الحلو في المنزل بشكل شهي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الأرز المعمر بالقشطة، يعتبر الأرز المعمر الحلو من أشهى المأكولات المصرية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص بفضل مذاقها الشهي.

فترغب الكثير من الأمهات في التعرف على طريقة تحضير الأرز المعمر بالقشطة واستطعنا في مقالنا التالي أن نقدم إليكم طريقة عمل الأرز المعمر بالقشطة.

طريقة عمل الأرز المعمر بالقشطة

يتم تحضير الأرز المعمر بالقشطة بمقادير بسيطة وغير مكلفة كما أنها متواجدة في المطبخ بصورة دائمة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الأرز المعمر بالقشطة:

كأسان من الأرز.

كأس من الحليب.

كأس وربع من السكر.

ثلاثة ملاعق من السمن.

أربعة ملاعق من القشطة.

فانيليا.

خطوات تحضير الأرز المعمر بالقشطة

يتم تحضير الأرز المعمر بالقشطة بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات هي كلًا من التالي:

أولًا يتم تسخين الفرن على درجة 180 درجة مئوية.

ثم يتم الحصول على إناء به مياه ويتم نقع الأرز فيه لمدة ساعتين ثم يتم تصفيته جيدًا من المياه.

بعد ذلك يتم فرك الأرز بالسمن لحين أن يمتص الأرز السمن ثم يتم وضعه في طاجن مدهون بالسمن.

الحصول على الحليب ثم يتم وضعه في إناء ثم يتم رفعه على النار مع ملعقة من السمن والقشدة والسكر والفانيليا ثم يتم تركه لحين الغليان.

بعد ذلك يتم وضع خليط الحليب فوق خليط الأرز ثم يتم تقليبهم مع بعضها البعض.

القيام بتوزيع القشطة على الوجه ثم يتم تغطية الطاجن ثم يتم إدخاله إلى الفرن وتركه لمدة نصف ساعة.

طريقة تحضير الأرز المعمر الحلو الفلاحي

يتم تحضير الأزر المعمر بمقادير بسيطة ومتواجدة في المنزل بشكل دائم وتلك المقادير هي كلًا من التالي:

لتران من الحليب. كأسان من الأرز المصري. ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبدة. نصف كأس من القشطة. ثلاثة ملاعق كبيرة من السمن الفلاحي. نصف كأس من السكر.

خطوات التحضير:

إذا كنتم ترغبون في تحضير الأرز المعمر الحلو الفلاحي بخطوات بسيطة للغاية وغير مكلفة على الإطلاق وتلك الخطوات هي كلًأ من التالي:

أولًا يتم غسل الأرز بالمياه الجاري ثم يتم نقعه الأرز في المياه وتركه لمدة نصف ساعة.