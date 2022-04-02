نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصائح وطرق لتثبيت البرفان لجعله يدوم مدة طويلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد العطور من ضمن أسياسيات العناية الشخصية بالجسم والتي لا يمكن الإستغناء عنها فالعطر يعطي طبيعة مميزة لصاحبه ولابد أن نعرف أن لكل شخص رائحة جسم معينة وتعتمد نوعية هذه الرائحة على طبيعة طعام الإنسان فالشخص الذي تكون طبيعة طعامه اللحوم أكثر تختلف تماما عن الشخص الذي تكون طبيعة طعامه تعتمد على الخضروات أكثر لذلك فمن الممكن أن شخصين مختلفين يقومون بشراء عطر واحد ذات رائحة واحدة وعند إستعماله تظهر رائحة مختلفة لكل شخص فيهم على الرغم أن العطر هو نفسه وذلك لتفاعل رائحة الجسم الأصلية مع رائحة العطر المشتراه لتنتج عنه رائحة جديدة تماما وكذلك إذا كان شخص يعيش في البلاد الحارة ووضع نفس العطر الذي يستخدمه شخص أخر يعيش في البلاد الأكثر برودة تختلف أيضا رائحة العطر وتركيزه لذلك يجب عليك عند شراء العطور أن تختار مايناسب شخصيتك ويناسب طبيعة جسمك وطبيعة البلد الذي تعيش به، كما يجب أن تعرف أن هناك أوقات لإستخدام كل نوع من العطور فهناك عطور صباحية وتستخدم في العمل وهي تكون ذات رائحة خفيفة وهناك عطور مسائية وهي تكون عطور رومانسية ذات رائحة قوية ونفاذة، ويبحث العديد عن طرق مختلفة لتثبيت العطور واليوم سوف نتطرق لبعض من طرق تثبيت العطور.

طريقة تثبيت العطر بالفازلين

بعد الإستحمام نضع مسحة من الفازلين على أماكن النبض في الجسم ثم نضع عليها العطر فيساعد الفازلين على إنتشار رائحة العطر وثباته مدة أطول.

تثبيت العطر عن طريق الإستحمام بالماء الساخن

عند إستحمامك بالماء الساخن ووضع العطر بعدها فورا يعمل البخار على تفتيح مسامات الجسم وعند وضعك للعطر وقتها يجعل البشرة تمتص العطر أسرع ويتفاعل مع الجسم أسرع ويثبت على الجسم مدة أطول.

تثبيت العطر بالعود الأبيض

نحضر زيت العود الأبيض ونضعه على أماكن النبض خلف الكوع والركبة والرقبة والمعصمين ثم نضع فوقه العطر المفضل ويساعد العود على إنتشار رائحة العطر وثباته لمدة أطول.

نصائح قبل إستخدام العطور

عدم وضع العطر على الشعر لأنه قد يسبب جفاف للشعر ويعجل بعملية الشيب.