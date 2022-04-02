طريقة إعداد كفتة الأرز الشهية التي كنا نسرقها عندما كنا أطفال أثناء التجهيز

طريقة إعداد كفتة الأرز الشهية، تعد كفتة الأرز من أنواع الكفتة التي يعشقها الكبار والصغار، وهي أكلة خفيفة وصحية ويمكن طهيها بالصلصة والأرز بالشعرية أو تناولها محمرة مع سلطة الطحينة، في هذا المقال سوف نطرح لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل كفتة الأرز في المنزل.

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طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل

هناك العديد من طرق تحضير كفتة الأرز في المنزل ومن هذه الطرق نسردها لكم فيما يلي.

المكونات

نصف كيلو لحمة جملي مفروم.

كيلو أرز أبيض.

٣ بصلات حجم وسط.

خضرة طازجة كزبرة، شبت، بقدونس.

٥ فصوص ثوم.

فلفل أخضر.

ملعقة كمون، ملعقة فلفل أسود.

٣معالق ملح.

خلطة الكفتة “اختياري”.

توابل مشكلة.

طريقة التجهيز

أولاً نقوم بنقع الأرز لمدة ساعتان بعد ذلك نصفي الأرز من الماء ثم نضعه في وعاء ونضع عليه اللحمة المفرومة ونقلبهم جيدًا، ثم نضيف الخضرة الطازجة الشبت والبقدونس والكزبرة والفلفل الأخضر والكمون والفلفل الأسود والملح والثوم ونقلب مرة أخرى. في الكبة نأخذ من هذا الخليط ونضعه في الكبة ونضرب جيدًا حتي تنعم تمامًا، لو الكمية كبيرة نضع نصفها ثم النصف الأخر. بعد ذلك نضعها في وعاء ونبدأ في تشكيلها إلى أصابع رفيعة ومتوسطة ثم تحمر في الزيت ونكرر حتى نفاذ الكمية، يمكن أن نحفظها في الفريزر ونخرجها عند الحاجة.

طريقة عمل كفتة أرز بالصلصة

يوجد طرق مختلفة لعمل كفتة الأرز بالصلصة ومن هذه الطرق نقدمها لكم في السطور التالية.

المكونات

٢ حبة بصل.

٣ كوب عصير طماطم.

ملعقة فلفل أسود، ملعقة توابل.

ملعقة سمنة، ملعقة زيت.

ملعقة ملح، ملعقة كزبرة ناشفة.

ملعقة بابريكا.

كفتة محمرة رفيعة.

كوب ماء.

طريقة التحضير