نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مكعبات المرق في البيت بدل شراءها من الأسواق.. ومحاذير الإسراف في استهلاكها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل مكعبات المرق في البيت، مكعبات المرقة يستخدمها الكثير من الناس رغم أن له أضرار كبيرة لأنها تحتوي على مواد خطيرة تضر الجسم، وقد تحدث مضاعفات كثيرة للجسم سوف نتعرف عليها في هذا المقال.

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أضرار مكعبات المرقة

هناك العديد من أضرار وضع مكعبات المرقة على الأكل لجسم الإنسان ومن هذه الأضرار نسردها لكم في السطور التالية:

يحدث أضراب في الجهاز البولي.

أنخفاض في ضغط الدم.

زيادة ضربات القلب.

أرتفاع أيضًا في ارتفاع في ضغط الدم.

يحدث التهاب في المعدة.

أضراب في الجهاز الهضمي.

يزيد من التوتر والقلق.

تؤثر على النظر وتفقد الرؤيا.

قد يحدث أيضًا عدد من الأمراض المختلفة وذلك عند استخدام المرقة بشكل يومي عليك تجنب الأشياء التي يوجد بها مواد حفظة لأنها تضر الجسم كثيرا.

طريقة عمل مكعبات المرقة في المنزل

يمكن عمل مكعبات المرقة في المنزل بدل شراؤها من الخارج وتكون صحية أكثر وبدون مواد حفظة تضر الجسم، ويوجد العديد من الطرق لعمل مكعبات المرقة في المنزل ومن هذه الطرق فيما يلي.

المكونات

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقة ثوم بودر.

٤ فصوص ثوم مفروم.

ملعقة بصل بودر، ملعقة كمون.

٢ كوب من شوربة الدجاج.

ملعقة كزبرة ناشفة.

ورق لوري، ملعقة فلفل أسود.

٢ ملعقة ملح.

٣ ملاعق من عصير الليمون.

طريقة التحضير

أولًا نضع الشوربة على النار ونتركها حتى تصل لدرجة الغليان ثم نضيف عليها الثوم البودر والكمون والفلفل الأسود والملح والكزبرة والبصل المفروم والورق اللوري والثوم المفروم ونتركها على النار لمدة نصف ساعة ثم نطفئ النار ونضع عصير الليمون ونقلب جيدًا، ثم بعد ذلك نضعها في مكعبات الثلج ونضعها في الثلاجة لمدة ساعتان وبذلك يكون قد تم عمل مكعبات المرقة في المنزل.