نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من اسرار المحترفين .. طريقة كرات البسبوسة و عملها بكل سهولة خطوة بخطوة للحصول على مذاق رائع في المقال التالي
البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يتناولها العديد من الأشخاص كبار وصغار، ولكن عمل صينية كاملة قد يكلف وقت ومجهود حتى تقطيعها وحفظها، لذلك قام مجموعة من صانعي الحلويات بابتكار طريقة جديدة لصناعة البسبوسة في اسرع وقت واقل مجهود، كما أنه يمكن حفظها بطريقة سهلة، وهذه الطريقة هي تحويل البسبوسة من قطعة مربعة في صينية الى كرات سادة أو محشوة، ونقدم لكم الوصفة كاملة بالتفاصيل لتستطيع ربة المنزل صنعها بكل يسر.
طريقة عمل كرات البسبوسة
نقدم لكن خطوات صناعة كرات البسبوسه من أجل طعم شهي، لكم ولأفراد أسرتكم وبمكونات منزلية بسيطة وسهلة، وهي كالاتي:
الوصفة الاولى
المكونات:
- سميد.
- زبادي.
- سكر.
- فانيليا.
- زبدة لينة.
- بيكنج بودر.
طريقة التحضير
- في وعاء نضع السميد والزبدة.
- التقليب جيدًا حتى تمام التجانس.
- إضافة الزبادي ثم السكر والبيكنج بودر والفانيليا.
- استمرار التقليب.
- إضافة قطرات من اللبن في حال احتاج الخليط.
- في قالب سيليكون ندهنه بالزيت.
- وضع العجينة بالقوالب.
- تسخين الفرن وضع القوالب.
- ترك لمدة لا تقل عن الخمسة عشر دقيقة.
- وضعها في القطر.
الوصفة الثانية
المكونات:
- سميد.
- جوزالهند.
- زبادي.
- سكر.
- قشطة.
- مكسرات.
- فانيليا.
- زبدة.
- بيكنج بودر.
طريقة التحضير
- في وعاء نضع السميد والمكونات الجافة عدا المكسرات.
- يمكن استبدال السميد بخليط البسبوسة الجاهز.
- إضافة الزبادي ثم باقي المكونات.
- استمرار التقليب حتى تمام التجانس.
- تقسيم الخليط إلى كرات.
- كما أن الخطوة التالية هي تشكيلها ووضع المكسرات في قلبها أو لا حسب الرغبة.
- حيث أنه في قالب سيليكون ندهنه بالزيت.
- وضع الكرات بالقوالب.
- تسخين الفرن وضع القوالب.
- ترك لمدة لا تقل عن العشرين دقيقة.
- كما أنه فيما يعد لا بد من إخراجها من الفرن ثم وضعها في القطر.
- تحتاج إلى رش المكسرات على الوجه.
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