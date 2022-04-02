طريقة عمل الدونتس رقم واحد الأميركية الشهيرة بوصفة ناجحة 100%

طريقة عمل الدونتس الأميركية، الدونتس من الحلوى اللذيذة وتتميز بطعم مختلف ورائع، ويبحثون الكثير عن طريقة عمل الدونتس الهشة في المنزل بطريقه سهلة وسريعة، معنا سنقدم لكم أفضل وأسهل طريقة لعمل الدونتس بمكونات بسيطة ومتوفرة لدي الجميع والطعم رائع ومختلف.

طريقة إعداد كفتة الأرز الشهية التي كنا نسرقها عندما كنا أطفال أثناء التجهيز

طريقة عمل الدونتس

هناك الكثير من طرق عمل الدونتس في المنزل ومنها ما يلي

المكونات المطلوبة لعمل الدونتس

ربع كوب صغير من الزيت.

٣ أكواب دقيق.

بيضة صغيرة.

ملعقة بيكنج بودر.

ربع كوب ماء للعجن.

ملعقتان كبيرة زبادي أو ربع كوب للبن على حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق كبيرة سكر.

كيس فانيليا.

ملعقة من الخميرة يفضل الخميرة تكون فورية.

مكونات تزيين الدونتس

سكر بودر.

صوص الشوكولاتة.

قرفه.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة

يمكن تسييح الشوكولاتة على البخار، ويمكن طريقة أخرى وضع ثلاث مكعبات من الشوكولاتة مع ملعقتان كاكاو وربع فنجان لبن وملعقة سكر بودر، تخلط جميع المكونات وترفع على النار مع التقليب المستمر لمدة خمس دقائق فقط.

طريقة تحضير الدونتس

نقوم بنخل الدقيق ثم نقوم ذلك نضع البيكنج بودر والسكر والخميرة ويقلب جيدًا حتي تتجانس المكونات، ثم نضيف الزيت واللبن والبيض والفانيليا ويقلب مرة أخرى

ثم نقوم بإضافة الماء مع العجن المستمر حتي تصبح عجينة متماسكة ولينه، تغطي العجينة وتترك ترتاح لمده ساعة إلا ربع يفضل أن تكون في مكان دافئ.

ثم بعد مرور الوقت نقوم بتقطيع العجينة إلي كرات الحجم على حسب الرغبة وتترك مرة أخرى لمدة ثلث ساعه، ثم بعد ذلك نقطع العجينة بقطاعة الدونتس لتكون شكل دائري مفرغة من الوسط.

نقوم برفع الزيت على النار وعندما يسخن نضع الدونتس به وتترك حتي تحمر، ثم نقوم بوضعها في طبق التقديم ويرش على الوجه سكر بودر وقرفه والشوكولاتة ذائبه.