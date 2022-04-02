تعلن السعودية بخطاب رسمي السماح للسيدات بأداء العمرة بدون محرم

تعلن السعودية بخطاب رسمي حيث أكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة في المملكة العربي السعودية “هشام سعيد” أول أمس الخميس بمكتبه بجدة السماح للسيدات والفتيات بأداء فرضتي العمرة فقط بدون محرم، لأجل غيرمسمي، وأصدر مركز معلومات الحج والعمرة قرارعبر صفحتها أعلنت الاشتراطات وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل لهذا العام، وسمحت الشروط للمرأة التسجيل دون محرم “مع مجموعة من النساء”. واشترطت الآتي “أن تكون الفئات العمرية من السيدات والفتيات من 18 عاما إلى 65 عاما ويشترط التحصين بأنواعه الثلاثة ،محصن – محصن جرعة واحدة – محصن متعاف”، والخلو من الأمراض المزمنة”.

إلغاء المحرم للنساء والفتيات فوق سن 18 عاما لأداء فريضة العمرة

وأضحت وأتاحت الوزارة التسجيل للمقيمين من داخل المملكة العربية السعودية والمواطنين السعوديين والمغتربين، ممن لم يسبق لهم الحج خلال الخمس سنوات الأخيرة، كما أكدت وزارة الحج والعمرة أن تسجيل الراغبات بشكل فردي، ويحق للمرأة التسجيل دون محرم، قد عقد مؤتمر في مدينة جدة في المدة من 21 مارس 2022 إلى 23 مارس 2022، وتم فيه الإعلان والإفصاح أحقية المرأة في التسجيل لأداء الفريضة دون محرم برفقتها،كما أوضحت كافة الشروط والأحكام الواجب اتباعها، ووقف القرار إلى أجل غير مسمى واستعدادات في المسجد الحرام لشهر رمضان.

تعمل السعودية على قدم وساق لاستقبال قاصدي بيت الله الحرام من جميع أنحاء العالم خلال شهر رمضان الكريم لتلبية فريضة الحج وقاموا بأعمال الصيانة الدورية الحرم المكي بالكامل، وتأمين و تجهيز مواقف ومداخل الخروج والدخول أمام المعتمرين، حيث سعت على تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية لتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمعتمرين. وأشار نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط أن تحديثات لوائح وتعليمات شركات العمرة أتخاذ كافة الإجراءات بما يكفل دقة المعايير وجودة الأداء عن سفر المعتمرين.

بعض البنود الهامة للسفر لأداء فرضة العمرة لعام