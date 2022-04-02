نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة لف المحشي بالمشط بسرعة الصاروخ بدون ماكينة حصرية 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة لف المحشي بالمشط، واحدة من الأسرار الخفية التي لا تعرفها معظم الناس، حيث تشتهر وجبة المحشي عند العرب والتي من أهمها محشي بالكرنب او ورق العنب، والكثير يبحث علي أفضل وأسرع الطرق للقيام بعملية لف المحشي، فمن المعروف أن الطرق التقليدية في لف المحشي تأخذ الكثير من الوقت، لهذا نكتشف معكم طريقة لف المحشي بالمشط، وذلك عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

طريقة لف المحشي بالمشط

يوجد الكثير من الطرق للف المحشي منها القديم والحديث وفي هذا التقرير نوضح طريقة لف المحشي بالمشط وهي طريقة سهلة وسريعة تحتاج منك توفيرها والتي جاءت كالتالي:



القيام بصلق الكرنب أو ورق العنب أولا. يتم فرد الورقة ثم وضع المشط في منتصف الورقة بالعرض. علينا بإضافة معلقة من خلطة المحشي بالأرز. القيام بعدها بانطواء الجانب الأيمن والأيسر ليتم لفه بسهولة وتكرار حتي الانتهاء من الكمية المتواجدة لديكم. تلاحظ في النهاية انك قمت بإنجاز وسرعة بتلك الطريقة السهلة للف المحشي بالمشط، ونذكركم برابط طريقة عمل كباب الحلة.



طريقة عمل المحشي

لكي يتم عمل وأعداد حلة المحشي يلزم توافر مقادير خلطة الأرز للمحشي وتوافر الورق التي يوضع فيه الحشو مثل ورق الكرنب أو ورق العنب، فيما يوجد طريقة لف المحشي بالمقص.

1. المكونات والمقادير الخاصة بالمحشي

زيت طعام نباتي.

الأرز المصري .

عصير طماطم.

توابل والسبع بهارات وبهارات المحشي.

بصل مفروم.

البقدونس.

الكزبرة الخضراء.

الكمون.

شوية فلفل اسود.

قليل من الشطة.

ملح الطعام. 15

ونذكر برابط طريقة لف المحشي بالكيس.

2. طريقة العمل

أخضار قدر علي النار ووضع الزيت فيه. إضافة البصل لتشويح حتي يأخذ اللون الأصفر الذهبي. القيام بوضع عصير الطماطم إلى البصل وتركة علي النار ليتم التخديع له. نقوم بإضافة الأرز والبقدونس والكزبرة وتقلبيهم لتكوين خلطة يتم بها حشو ورق العنب وورق الكرنب لعمل المحشي بكافة أشكاله المختلفة، واليكم رابط طريقة عمل كحك العيد.

طريقة لف ورق العنب بالكيس

1. المقادير المطلوبة



نصف كأس زيت زيتون.

ملح الطعام حسب الرغبة.

ثلاث أكواب أرز.

بصلتين مفروم.

ورق عنب حسب الأشخاص.

ثلاث ثمرات طماطم مفرومة.

بقدونس مفروم.

نصف كوب عصير ليمون.

ثلاث أكواب ماء، ولا ننسي تذكيركم برابط طريقة عمل الكبسة السعودي.

2. طريقة تجهيز ولف ورق العنب بالكيس

يتم تجهيز أناء وسط، لوضع الأرز، البصل، ،الطماطم، زيت الزيتون، عصير الليمون والبقدونس. وضع نكهة الملح وخلط جميع المكونات للحصول على خليط متجانس، ونذكركم برابط عمل البيتزا. القيام بفرد ورق العنب على كيس نايلون، ووضع معلقة صغيرة من الحشو ويتم ثني الأطراف. يتم سحب الكيس إلي الأمام ثم نضع اليد على ورقة العنب حتى نحصل على رول، ونذكر برابط طريقة عمل الكفتة المشوية. يتم تصفية ورق العنب في وعاء وسط ثم نغمر الماء، نقوم برص المكونات في طبق من الزجاج. القيام بوضع الوعاء على نار متوسطة الحرارة لمدة ربع ساعة حتى الغليان ثم نهدأ حرارة النار ونتركها لمدة ساعة حتى التطيب. أخير ننزل الوعاء من علي النار، ونصب زيت الزيتون ثم نضع الوعاء مرة اخري خمس دقائق علي النار قبل التقديم، واليك رابط طريقة عمل الكريب.

طريقة عمل المحشي

مكونات خلطة المحشي المصري الشهير تتكون من ٤ أكواب من الأرز، بالإضافة إلى عدد 5 ثمرات من الطماطم، وكل من التالى:

كسبرة.

ثوم مطحون.

زيت ذرة.

شبت.

ملح.

فلفل اسود.

بهارات.

كسبرة مجففة.

ثم القيام بغسل السبت والكسبرة جيداً، كما يجب أيضاً غسل الأرز والبصل ومن ثم إتباع خطوات عمل المحشي.

إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام شرح طريقة لف المحشي بالمشط بسرعة الصاروخ بدون ماكينة حصرية 100%.