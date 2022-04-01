حلى لقيمات القاضي كرات زلابية ذهبية سر قرمشتها من خارج طرية وهشة من داخل

تعتبر لقمة القاضي أو الزلابية أو العوامة كما يطلق عليها في الدول العربية والتي تتميز بطعمها وقرمشتها اللذيذة وهي من الحلويات التي يمكن تقدميها فى المناسبات المختلفة ويمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبطريقة بسيطة وسهلة كما يمكنك تقديمها بطرق مختلفة وعلى حسب ذوق كل شخص في أسرتك فالبعض يحبها بالشكولاتة الغامقة والبعض يحبها بالشكولاتة البيضاء فى حين البعض الأخر يحبها بالسكر البودر .

لقيمات القاضي كرات ذهبية مقرمشة لقمة القاضي

عدد ثلاث أكواب من الدقيق الفاخر. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من النشا. ملعقة ونصف كبيرة من الكاسترد. ملعقة كبيرة من الخميرة. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت. ملعقة صغيرة من الفانيليا. عدد أثنين ملعقة كبيرة من الحليب البودر. ملعقة كبيرة من السكر. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. كوب ونصف من الماء الدافئ. كوب إلا ربع من اللبن الرايب بدرجة حرارة الغرفة.

مكونات شربات لقمة القاضي

عدد ثلاث أكواب من السكر. عدد أثنين كوب من الماء. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. رشة زعفران.

طريقة تحضير لقمة القاضي زلابية كرات ذهبية حلى

أولا نقوم بتحضير شربات لقمة القاضي في إناء نقوم بوضع السكر والماء ورشة الزعفران ونقوم بتقليبهم جيدا ونرفعهم على النار لمدة ربع ساعة وعندما يغلى الشربات نقوم بإضافة عصير الليمون، نرفعه من النار ونتركه ليبرد تماما.

ونقوم بتحضير عجينة لقمة القاضي نضع في نصف كوب ماء الخميرة والسكر ونقلبهم ونتركهم لكي تتفاعل الخميرة وفي وعاء عميق نقوم بإضافة كل المواد الجافة الدقيق والنشا والكاسترد و اللبن البودر والفانليا والبيكنج بودر.

ثم نمزجهم جيدا ثم نحضر الخميرة بعد تفاعلها ونضيفها إلى المكونات الجافة ونقوم بمزجهم جيدا ثم نضيف الزيت بالتدريج مع التقليب ونضيف باقي كمية الماء بالتدريج.

ثم نضيف إليها اللبن الرايب بدرجة حرارة الغرفة بالتدريج حتى نحصل على قوام ممتاز لها ثم نتركها لتختمر من ساعتين إلى ثلاث ساعات وبعدها نقوم بوضع طاسة على النار بها كمية وفيرة من الزيت لقلي لقمة القاضي.

بواسطة ملعقة صغيرة معيارية نقطع بها عجينة لقمة القاضي على شكل كور صغيرة ويفضل من وضع الزيت في ملعقة لكي لا تلتصق بها العجينة ويصعب عليك رفعها منها.

ثم نضعها في الزيت وعندما تأخذ لون نرفعها من الزيت ثم بعد إكتمال قلي الكمية كلها نضعها في الزيت مرة أخرى حتى تأخذ لون ذهبي جميل ونضعها في الشربات وتصفى من الشربات ونقدمها.

لقيمات القاضي وبلح الشام حلويات شرقية لرمضان

وإذا تحدثنا عن لقمة القاضي فيجب أن نذكر بلح الشام فهو من الحلويات التي تشبه إلى حد كبير الزلابية ولكنه يحتوي على قيمة غذائية عالية ويمكنك تقديمه لأطفال كتحلية مثالية، ويمكنك عمل وتحضير بلح الشام وحشوه بحشوات مختلفة كالقشطة والنوتيلا وزبدة اللوتس والمكسرات وجوز الهند، ويمكنك تقديم الزلابية وبلح الشام كنوع جديد من التحلية بعد الإفطار فى شهر رمضان الكريم.

مكونات بلح الشام حلويات شرقية

واحد كوب من الدقيق. عدد ثلاث من البيض بدرجة حرارة المطبخ. ملعقة ونصف الملعقة من النشا الأبيض. كوب وربع من الماء الدافئ. ثلث كوب من الزيت. ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ولشربات بلح الشام نحتاج إلى:

2 كوب سكر. 1 كوب من الماء. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ملعقة صغيرة من الفانيليا.

تحضير حلويات لقيمات أصابع بلح الشام