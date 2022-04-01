نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات تحضير شوربات رمضان سهلة وسريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شوربات رمضان،شهر التسابيح شهر التراويح شهر رمضان الكريم، بداء الجميع في التحضير لا استقبال اجمل أيام العام، بدا الجميع في تحضيرات وتجهيزات لعزائم رمضان، من تحضير اجمل الوصفات الشهية والسهلة كما ترغب كل ربة منزل في تحضير أطباق جانبية تزين بها سفرة الطعام.

شوربة رمضانية سهلة وسريعة، دائما ما يتم البداء في الطعام بطبق الشوربة لذلك يجب التنوع في تحضير أصناف مختلفة اقتصادية وسريعة التحضير، كما أنها لذيذة ومغذية، لذلك نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني وصفات سريعة تحضير يمكن تقديمها على سفرة الفطار في رمضان.

طريقة عمل شوربة كريمة الدجاج

من أطباق الشوربة المميزة التي يرغب الجميع في تناولها ولاكن في المحلات لتميزها بطعم مميز وشهى اليوم بنفس طريقة المحلات وبالخطوات، يجب أولا تحضير المقادير وهى:

عدد 2 كوب من مرقة الدجاج ( شوربة الفررخ).

نص كوب مشروم.

معلقة كبيرة من زبدة.

قطع دجاج مسلوق,

معلقة دقيق.

كوب من كريمة ويمكن استبدالها بكوب من الحليب.

خطوات التحضير شوربة الكريمة بالدجاج

في البداية يجب أن نحضر حلة ونضع بها مقدار الزبدة ويضاف أليها مقدار الدقيق ونستمر في التقليب حتى يصبح لونه ذهبي. ونستمر مع الحرص في عدم ظهور أي تكتلات ثم يضاف قطع الدجاج مع المشروم ونقلب جيدا. ثم يضاف مقدار شوربة الدجاج( المرقة) ونقلب ,ونتركها حتى الغليان ثم يضاف أليها الكريمة ونتركها تغلى لمدة لا تزيد عن 10 دقائق. وبذلك اصبح لدينا طبق شوربة الدجاج بالمشروم والكريمة كما اننا نحرص على تقديم أفكار أفطار رمضان.

شوربة الطماطم والريحان

أولا المقادير

طماطم مقطعة اربع ارباع.

عدد1 بصل مبشور.

عدد 3معالق من الدقيق.

ثوم .

ريحان و زعتر.

زيت زيتون.

مرقة فراخ.

ملح.

فلفل اسود.

معجون طماطم( صلصلة).

كريمة طهى.

لتر حليب.

ورق لورى.

حبهان.

خطوات تحضير شوربة الطماطم والريحان

يجب أولا نحضر حلة ونضع زيت زيتون ونضع البصل المبشور وقطع الطماطم ويضاف أليها الورق الورى والحبهان ونقلب جيدا ونتركها حتى تمام التسوية. ثم نضعها في الخلاط وتضرب جيدا ثم يصفى. ثم نحضر حلة ونضعها على النار ونضع زيت زيتون ويضاف أليها مقدار الدقيق ونقلب حتى يصبح لونه ذهبي ثم يضاف صوص الطماطم ونقلب جيدا ثم يضاف مقدار الحليب ونقلب ثم يضاف مرقة الدجاج.

وبذلك اصبح لدينا طبق شوربة الطماطم بالكريمة والريحان.