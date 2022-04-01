عمل الكنافة السعودي في أول يوم رمضان 2022

عمل الكنافة السعودي من أشهر واقدم الحلويات في السعودية، ومنتشرة في الوطن العربي بأكمله، ويرجع أصلها الى بلاد الشام والتي تتميز بالمذاق الرائع حيث يكثر تناولها في شهر رمضان المبارك، ويمكن تناولها على مائدة الإفطار والسحور، والكنافة لها أشكال وطرق متعددة في عملها منها أصابع الكنافة بالجبن أو المكسرات والكريمة والموتزريلا وغيرها من الاشكال، والانواع ويتم تقديمها في جميع المناسبات، والعزومات حيث يوجد بها الكثير من السعرات الحرارية المفيدة التي تعطى الطاقة التي يحتاجها الجسم، نظرا لاحتوائها على السكر، ومفيدة للرياضين أيضاً، وهى من أنواع الحلويات الشرقية التي يعشقها معظم الناس، وسوف نتناول في مقالنا هذا عن طريقة عمل الكنافة السعودي، وطريقة تحضيرها خطوة بخطوة بدون تعب مثل التي تباع في المحلات، والأفران من خلال موقع ثقفني وبتكاليف بسيطة جداً في متناول الجميع.

مكونات عمل الكنافة السعودي

سوف نتعرف على مكونات الكنافة بالمذاق السعودي وهى كالآتي:-

كيلو من الكنافة.

3 أكواب من السمن.

مكسرات للحشو حسب الرغبة.

نصف كوب من السكر الناعم.

شربات.

طريقة عمل الشربات

نحضر إناء ونضع به الماء والسكر وعصرتين من الليمون. نضع الاناء على النار ويتم التقليب جيداً حتى نحصل على القوام المناسب ونتركه حتى يبرد.

طريقة التحضير

سوف نتناول في مقالنا هذا طريقة إعداد وتحضير هذا النوع من الحلويات وهى كما يلى:-

نقوم بإحضار الكنافة، وتقطيعها قطع صغيرة، وخلطها مع السكر الناعم حتى يتم خلطهم جيداً.

يتم احضار صينية مقاس وسط، ويتم دهن الصينية بالسمن بواسطة الفرشاة.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع نصف كمية الكنافة في الصينية ويتم الضغط عليها جيداً ونقوم بوضع المكسرات، وتوزيعها على الصينية.

ثم نقوم بوضع الطبقة الأخيرة من الكنافة ونضغط عليها ونقوم برش الكنافة بالسمن البلدي بعد الأنتهاء من تجهيزها.

نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة وإدخال الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة.

يتم اخراج الصينية من الفرن بعد ان تتم عملية التسوية ويتحول لونها الى اللون الذهبي، ونقوم بتحليتها بالشربات وهى ساخنة.

ويقدم على طبق التقديم وبألف هنا وصحة لكي ولأسرتك.

مكونات عمل الكنافة بالفراولة

سوف نتحدث على مكونات الكنافة بالفراولة وهى كما يلي:-

نصف كيلو من الكنافة الشعر. كوب كبير من السكر الناعم. نصف كوب ونصف من الفراولة المثلجة. كوب لبن سائل. ملعقتان كبيرتان من الكريم شانتيه. كوب من السمنة البلدي. كوب من الماء. ملعقة كبيرة من الزيت. عصرتان من الليمون. ملعقة فانيليا سائلة. حبتان من الكيوي مقطعة شرائح. مكسرات مشكلة.

طريقة عمل الشربات

سوف نتحدث على عمل شربات الكنافة بالفراولة وهى كالتالي:-

نحضر اناء ونضع به الماء والسكر وعصرتين من الليمون والفانيليا.

ثم نرفعه على النار على درجة حرارة متوسطة مع التقليب المستمر لمدة عشر دقائق حتى نحصل على القوام الجيد للشربات.

يتم تركها حتى يبرد ليتم تسقية الكنافة به.

تجهيز حشو الكنافة

نحضر وعاء بلاستيكي عميق ونفرغ بداخله الكريم شانتيه واللبن السائل والفراولة المثلج. يتم تقليبهم بواسطة المضرب حتى يمتزج الخليط جيداً.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نتعرف على طريقة إعداد وتحضر الكنافة وهى كالآتي:-

نقوم بإحضار وعاء ونضع به الكنافة ويتم تقطيعها ثم نضيف عليها السمنة والسكر.

ثم نقلب المكونات جيداً ثم نضعه في اناء به ملعقة الزيت ونرفعه على النار حتى تقترب من اللون الذهبي.

يتم احضار أكواب بلاستيك ونضع نصف الكوب من الكنافة وعليه طبقة من الحشو ثم طبقة أخرى من الكنافة.

ثم نسكب الشربات على الكوب ويتم تزينه بشرائح الكيوي والمكسرات، ويتم عمل هذه الطريقة حتى الأنتهاء من الكمية ونضعهم بالثلاجة.

ثم يقدم الكوب علي صينية التقديم وبألف هنا وشفا للجميع.

سر نجاح عمل الكنافة السعودي في المنزل علي طريقة المحلات الجاهزة

سوف نتعرف علي أسرار نجاح الكنافة بخطوات بسيطة في المنزل وهي كالاتي:-