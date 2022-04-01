مكون سحري وفعال لتطويل الشعر وتلميعه بلمح البصر فقط ضيفيه على الشامبو وشاهدي النتيجة

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الشعر الطويل السميك الناعم حلم كل فتاة وربة منزل للحصول على شعر لامع وكثيف، ورغبتهن فى الحصول على أفضل بصيلات شعر، ولكن يحاولن الإبتعاد عن الكريمات الصناعية التى تسبب تساقط الشعر وضعفه نتيجة كثرة الإستخدام، لذلك يبحثن عن الوصفات الطبيعية التى تساعد فى نمو بصيلات الشعر بشكل كثيف ولامع خلال فترة بسيطة وكذلك تكون بسيطة فى السعر وغير مكلفة، حيث أن الوصفات الطبيعية سريعة المفعول وتساعد على زيادة كثافة الشعر، لذا سوف نوضح لكم خلال هذا المقال أفضل وصفة طبيعية مجربة ومضمونة تساعد على تنعيم الشعر وتكثيفه وتطويله خلال فترة بسيطة من الاستخدام.
مكون سحري وفعال لتطويل الشعر وتلميعه بلمح البصر
هناك مكونات طبيعية فعالة تساعد فى نمو الشعر وتكثيفه وتطويله وجعل بصيلات الشعر أقوى وأسمك خلال فترة بسيطة، فهى مكونات مضمونة ومجربة، حيث أن البصل من الخضروات الطبيعية الغنية بفتيامينات هامة تغذى الجسم، فهو مكون طبيعي متوافر فى جميع المنازل وغير مكلف، لذا سوف نوضح كيفية استخدام البصل فى تطويل الشعر وتكثيفه خلال السطور القادمة، حيث نحتاج إلى المكونات التالية لتحضير الوصفة.
- قطع من البصل صغيرة الحجم.
- شامبو.
- ماء فاتر.
خطوات تحضير البصل لتطويل الشعر
بعض الأشخاص يعانون من أمراض وراثية مثل الأنيميا وضعف بعض الفتيامينات الهامة مثل فيتامين د والحديد المسئولين عن تغذية بصيلة الشعر، والتى تسبب فى تساقط الشعر، لذا لابد من علاج هذه المشاكل أولاً حتى يتم تغذية الجسم والتخلص من الضعف، ثم يمكنك استخدام الوصفة التى سنوضحها لكم لتطويل الشعر خلال فترة بسيطة، حيث أن البصل متواجد داخل جميع المنازل وغير مكلف، لذا فهى وصفة سريعة فى المفعول ومجربة، لذلك لابد من إتباع الخطوات التالية.
- أولاً لابد من تحضير البصل وعصره جيداً وتحضيره فى وعاء.
- يتم وضع ماء البصل المفروم على الرأس وتركه لمدة نصف ساعة.
- تليها خطوة غسل الشعر جيداً بالشامبو المناسب للشعر.
- لابد من تكرار هذه الوصفة مرتين فى الأسبوع للحصول على شعر كثيف وطويل.
- وصفة مضمونة وسريعة فى المفعول وتساعد على تكثيف الشعر.
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