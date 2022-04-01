كفتة داود باشا على الطريقة الأصلية بتتبيله وخلطة لذيذة وبطعم لا يقاوم

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طريقة عمل كفتة داود باشا، يعتبر كفتة داود باشا من الأكلات التي تقدم في العزومات والمناسبات العائلية حيث إنها تعطى قيمة عاليه على المائدة وتقدم دائما مع الأرز الأبيض، وهى من الأكلات الغير مكلفه التي أيضا يعتمد عليها معظم الأمهات كوجبة كاملة مع الأرز والمقبلات، لذلك اليوم نقدم لكم طريقة عمل كفتة داود باشا بخطوات بسيطه وبدون مجهود. طريقة عمل كفتة داود باشا المكونات نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

كوب من عصير الطماطم.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

بصلة متوسطة الحجم.

معلقة كبيرة من البقسماط الناعم.

معلقة كبيرة من دبس الرمان.

معلقة كبيرة من الزيت.

٢معلقة كبيرة من الزبدة.

بصلة متوسطة الحجم مقطعه إلي شرائح. الطريقة في وعاء عميق نضع اللحمة المفرومة مع البقسماط والفلفل الأسود والملح.

نقوم بعجن اللحمة المفرومة بشكل جيد حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

نشكل العجينة إلى كور صغيرة الحجم ونكرر العملية حتى ننتهي من الكمية الموجودة.

نضع كور الكفتة في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

في طاسة غير لاصقة نضع الزيت مع الزبدة ونتركها حتى تسخن جيدا.

نخرج كور اللحمة من الثلاجة ونضعها في الطاسة الساخنة ونتركها بدون تقليب حتى نتأكد إنها تماسكت وأخذت لونا ذهبي.

نقوم بتقليبها على الوجه الأخر ببطئ ونحمرها جيدا.

نجمع كور اللحمة على جانب الطاسة ونضع شرائح البصل ونقلبه جيدا حتى يتم تشويحه بشكل جيد.

نقوم بتقليب البصل مع كور اللحمة ثم نضف اليهم عصير الطماطم.

نضف معهم القليل من الملح والفلفل الأسود ونتركها على نار متوسطة حتى تتجانس مع بعضها.

عند تسوية الكفتة نضع دبس الرمان مع التقليب ثم نرفع الكفتة من على النار.

تفرغ كفتة داود باشا في سرفيس التقديم وتزين بقليل من البقدونس المفروم.

يقدم معها الأرز الأبيض ويزين بواسطة قوالب الأرز. طريقة عمل الأرز الأبيض المكونات ٢كوب من الماء المغلي.

٢كوب من الأرز المغسول.

معلقة صغيرة من الملح.

ذرة من الفلفل الأسود.

٢معلقة كبيرة من الزبدة.

معلقة كبيرة من الزيت النباتي. الطريقة في قدر على نار متوسطة نضع الزيت والزبدة مع الأرز.

نقوم بتقليبهم جيدا ثم نضف اليهم الملح وذرة الفلفل الأسود.

نضف اليهم الماء المغلي ونتركهم حتى يتشرب الأرز بالماء تماما.

نقوم بتهدئة النار على الأرز ونقلبه جيدا ونتركه حتى يتم تسويته جيدا ويصبح جاهزا للتقديم. عمر شويل - جدة كفتة داود باشا على الطريقة الأصلية بتتبيله وخلطة لذيذة وبطعم لا يقاوم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كفتة داود باشا على الطريقة الأصلية بتتبيله وخلطة لذيذة وبطعم لا يقاوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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