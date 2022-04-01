أفضل الأطعمة في رمضان 2022 فطور وسحور صحي وخفيف لا للعطش والجوع

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عمر شويل - جدة أفضل الأطعمة في رمضان 2022 حيث مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم الذي ينتظره جميع الأمة الإسلامية ، ليكون هناك دور أساسي لربة المنزل للأبداع في المطبخ لتقديم اشهي واجمل وألذ الأكلات علي مائدة الإفطار في الشهر الكريم ، لذلك من خلال هذا المقال نتناول افضل الأطعمة للإفطار في شهر رمضان الكريم.

أفضل الأطعمة في رمضان 2022 فطور صحي وخفيف

افضل الأطعمة هناك أطعمة أساسية طوال الشهر الكريم صحية مساعدة للجسم علي تحمل ساعات الصيام.



الماء

يمكن تناول كوب واحد عند الإفطار وبعد الفطار يتم التناول علي مراحل كل ساعة في ليل رمضان حتي يتم أفاده الجسم من السوائل المفقودة طوال نهار الصيام.

التمر

يتم تناوله عند الأذان لكسر الصيام ويفضل التناول فردي مثلا ثلاث تمرات أو يمكن نقعه في الحليب للحصول علي قيمة غذائية عالية ثم الذهاب للصلاة ثم بعدها يتم الإفطار، واليك اهم الأكلات في رمضان.

السلطة

يتم إعداد طبق سلطة الخضروات علي المائدة ضروري لأنه غني بالماء والألياف التي يحتاج لها الجسم البصل الطماطم الخس الخيار الجرجير ليكون طبق رائع مع وجبة الإفطار.

الشوربة

تقدم مع الوجبة الأساسية لتعويض سوائل بالجسم بعد صيام طوال النهار وتجهيز المعدة والتهيئة للهضم لتكون شوربة الخضروات او شوربة لسان العصفور او شوربة الدجاج او شوربة اللحوم.

الوجبة الرئيسية

اختيار نظام غذائي صحي للمحافظة علي أفراد الأسرة كتقديم لهم اطعمه النشويات والبروتينات والخضروات مثل عمل أرز مختوم مع ملوخية أو أرز معمر مع صينية بطاطس وإضافة اللحم أو الدجاج أو تقديم سمك مشوي ويفضل اللحوم والدجاج مشوية أو مصلوقة والأسماك مشوية للمحافظة علي الصحة والوزن والتغذية السليمة، واليك اجمل وجبات الفطور في رمضان.

الحلويات

معروف دائما أن شهر رمضان يتم تقديم وصنع ألذ الحلويات به مثل القطايف والجلاش والكنافة وبلح الشام والهريسة والبسبوسة ويتم تقديمها بعد الإفطار بساعات مثلا بعد صلاة العشاء والترويح لتجنب السكر في الدم، واليك اهم وجبات السحور في رمضان.

أطعمة رمضانية صحية

تقدم لكسر الصيام مع التمر يتم تناول عصائر الفواكه الطبيعية أو ثمرة الفاكهة نفسها مثل البطيخ والتفاح والكمثري والعنب والرومان.



الخضروات الطازجة الغنية بالمعادن و الفيتامينات مثل السلطة عصير الطماطم أو الجزر، وإليك منيو سحور وفطار رمضان.

نصائح صحية وعادات سليمة للأكل خلال شهر رمضان

يتم تناول الماء والتمر وسلطة الخضروات والشوربة ثم يتم الصلاة حتي الهضم ثم يتم تناول الأقطار بالوجبة الرئيسية حسب البرنامج الذي تنظمه كل ربة منزل أو ست البيت، ونكركم بوجبات تمنع عنكم الجوع والعطش في رمضان.



علينا تناول الطعام ببطء لتجنب عسر الهضم في الإفطار. تناول الطعام الغني بالألياف. شرب الكثير من الماء. تناول الحلويات المتعددة علي الألبان وقليل من السكريات.

ترك التدخين في رمضان

تعد آفة التدخين من أهم العادات السيئة التي يبحث عن تركها الكثيرون في شهر رمضان الكريم، وخاصة بعد صيام نهار رمضان بدون تدخين، فهناك أشخاص كثيرة قاموا بالبدء بتقليل عدد السجائر في شهر شعبان عن طريق علاج شامبيكس الموجود في الصيدليات والذي يساعد الجسم على ترك التدخين نهائيا.

ماهي أفضل وجبة للسحور

يعد أفضل سحور فى رمضان هو الذي يساعدك على الصيام دون عناء العطش أو الجوع والذي يمكنكم من التركيز والنشاط القوة فى الجسم طوال نهار رمضان، ومن أهم الأدوات المساعدة لعدم الشعور بالجوع والعطش هو عدم تناول أي مواد تحتوي على املاح كثيرة مثل المعلبات والمصنعات، وتجنب الكافيين والمشروبات الغازية، ويجب تناول الشوفان، لبن الزبادي، الخبز، الخضار والفاكهة.

أطعمة يجب تجنبها فى رمضان

هناك العديد من الأطعمة التي يجب قدر المستطاع أن تتجنبها في وجبة السحور، ألا وهي الأطعمة المالحة التي تزيد من حاجة الجسم إلى العطش والجفاف، بالإضافة إلى الأرز والنشويات والتي تعمل على زيادة الوزن، كما يفضل البعد عن اللحوم الدسمة أيضاً فى وجبة السحور، حتى لا تتسبب فى أوجاع المعدة.

إلي هنا وصلنا معكم لختام شرح أفضل الأطعمة في رمضان 2022 فطور وسحور صحي وخفيف لا للعطش والجوع.