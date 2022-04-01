حلويات رمضان.. طريقة عمل الكنافة الطرية زي المحلات بطعم يجنن احلي من الجاهز

الكنافة من أشهر الحلويات التي من الممكن تحضيرها في البيت، وفي أقل وقت ممكن يمكنك عمل أفضل نوع من الحلوى الشرقية، والتي من الممكن أن يتم عملها بأكثر من طريقة، ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل على أهم المعلومات عن أفضل المكونات التي من الممكن أن تساعد في الحصول على أفضل نوع من حلوى الكنافة مثل التي يتم عملها وشرائها من محلات الحلواني، وسنعرض لك الطريقة البسيطة لعمل أشهى وألذ وصفات صينية الكنافة الرمضانية، وفيما يلي من تلك الفقرات نوضح أهم مقادير الخليط، والطريقة التي من الممكن أن تتبعيها للتحضير.

مكونات إعداد الكنافة الطرية زي المحلات

الكنافة من السهل عملها في البيت إذا ما توفرت كل المكونات التي تساعد في التحضير للوصفة وتتعدد الوصفات لعمل الكنافة والتي من بينها الكنافة بالكريمة، والكنافة بالمكسرات، ومن أهم الوصفات وأشهرها نوعية الكنافة بالكريمة، والتي من الممكن أن يتم عملها في البيت باستخدام المكونات الآتية، من أهم المقادير التي تساعد في عمل الكنافة ما يلي في النقاط القادمة:

نصف كيلو من الكنافة.

كوب من مكون السمن البلدي المذاب.

ربع كوب من السكر.

طبق من القشطة أو الكريمة.

شربات ثقيل.

قالب ملائم.

طريقة تحضير وصفة الكنافة في البيت

من أهم الخطوات التي من خلالها من الممكن أن يتم عمل الكنافة ما يلي في النقاط القادمة: