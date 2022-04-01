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طريقة عمل البسبوسه بالقشطة، تعد البسبوسه من الحلويات الشرقية التي يحبها الجميع والتي تحضر بأكثر من طريقة، وهى من الأصناف السهلة في تحضيرها والتي لاتحتاج إلى وقتا طويل أو مجهود كبير، مما يجعل الأمهات تقوم بتحضيرها دائما في المنزل حيث إنها من الحلويات الغير مكلفه، واليوم نقدم لكم طريقة عمل البسبوسه بالقشطة. طريقة عمل البسبوسه بالقشطة المكونات ٢كوب من دقيق السميد.

١كوب من الزبادى.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

ربع كوب من السكر.

٢كوب من القطرالساخن.

نصف معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من القشطة البلدي.

فسدق مجروش للتزين. الطريقة في إناء عميق نضع دقيق السميد مع البيكنج بودر ونقلبهم جيدا.

ثم نقوم بوضع الفانيليا ونقلب المكونات الجافة مع بعضها بشكل جيد.

نضف اليهم الزبدة السائلة ونقوم ببسها بشكل جيد وليس عجنها.

نضع معهم كوب الزبادي ونخلطهم جيدا حتى تصبح عجينة رمليه الملمس.

نحضر صينية متوسطة وندهنها بقليل من الزبدة.

نسكب خليط البسبوسه في الصينية ونفردها جيدا.

ندخل البسبوسه في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى يحمر وجهها.

نخرج البسبوسه من الفرن ونضف إليها القطر ساخنا.

نترك البسبوسه حتى تبرد ثم نقوم بتقطيعها.

تقدم البسبوسه في طبق التقديم ونضف إلى الوجه القليل القشطة والفسدق المجروش.

يمكن اضافة قطعة من القشطة قي وعاء اخر حتى يمكننا زيادة الكمية على وجه البسبوسه.

تقدم البسبوسه مع المشروبات الغازية أو العصائر الطبيعية.

ويمكن أيضا إضافة القليل من جوز الهند إليها إثناء التحضير على حسب الرغبة. طريقة عمل قطر البسبوسة يفضل أن يكون قطر البسبوسه ذات سمك خفيف. المكونات ٢كوب من السكر.

٢كوب من الماء.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة صغيرة من عصير الليمون.

معلقة صغيرة من ماء الزهر. الطريقة في قدر على نار هادئه نضع الماء مع السكر ونثوم بتقليبهم جيدا حتى يذوب السكر جيدا.

عند غليان الماء بالسكر نضع عصير الليمون ونتركه لمدة ٥دقائق.

ثم نضف الفانيليل مع ماء الزهر ونقلبهم جيدا.

نرفع القطر من على النار ونتركه يهدئ قليلا ويصبح جاهزا للاستخدام.

يفضل أن نضع قطر البسبوسه ساخنا على البسبوسه وهى ساخنه. عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة على أصولها بطريقة مميزة وبطعم مرمل ولذيذ - ثقفني

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