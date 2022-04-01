نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هذا المشروب اللذيذ يعوض جسمك بفيتامين د ويقضي على ألم المفاصل والعضلات ويمنع تساقط الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقص فيتامين د بالجسم ظاهرة أصبحت منتشرة بين الكبار والصغار، وخاصة فى فصل الشتاء نتيجة عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل يومي، وكذلك نتيجة عدم تناول الطعام الصحي الغني بفيتامين د، حيث أن ضعف نسبته فى الجسم تسبب الإصابة بأعراض مثل الإصابة بالتهابات شديدة فى المفاصل وعضلات الجسم وعظام الظهر، وتساقط الشعر وضعف الأظافر وعدم التركيز، فهو المسئول عن تغذية جميع أعضاء الجسم، لذا لابد من معرفة أهم الفواكه التى تساعد على زيادة نسبة فيتامين د فى الجسم والتى سوف نوضحها خلال هذا المقال، لتناولها وتعويض الجسم بالفتيامينات الهامة.

فوائد البرتقال لتعويض الجسم بنقص فيتامين د

فيتامين د يعتبر من الفتيامينات الهامة والرئيسية المسئولة عن تغذية الجسم وامداده بالطاقة اللازمة لتحريك العظام وتقويتها، فهو المسئول عن تحسين صحة الجهاز المناعى وتقويته فى مواجهة البكتيريا الضارة بالجسم، ويعتبر البرتقال من أفضل الفواكه الغنية بفيتامين د وفيتامين سي، اللذان يساعدان على تقوية مناعة الجسم وحماية الجسم من الإصابة بأى أمراض، لذا ينصح الأطباء بتناوله بشكل مستمر لتغذية مناعة الجسم.

فواكه تساعد فى زيادة نسبة فيتامين د بالجسم

هناك عدة أنواع من الفاكهة تساعد فى إمداد الجسم بنسبة عالية من فيتامين د وعدد من الفتيامينات الهامة التى تغذى الجسم وتمده بأهم الفتيامينات اللازمة لحماية الجسم من الإصابة بأى أمراض، لذا لزيادة نسبة فيتامين د فى الجسم لابد من تناول الفاكهه التى سوف نوضحها لكم.

1. الحليب

يعتبر الحليب من السوائل الغنية بفيتامين د والبروتين وأهم الفتيامينات والدهون الصحية، لذا ينصح بتناوله مرتين فى اليوم لتغذية الجسم وتعويض نقص فيتامين د، كما يمكن إضافته للعصائر وتناولها.

2. الزبادى

الزبادي من مشتقات الحليب، فهو غني بفيتامين د، كما أنه يغذى العظام ويقويها ويساعد على بناء عضلات قوية، حيث يمكن تناوله مباشرة أو إضافته إلى السلطة أو إحدى العصائر.

3. البيض

يساهم البيض فى إمداد الجسم بنسبة عالية من فيتامين د، فهو غني بقيمة غذائية عالية ويمد الجسم بطاقة هائلة تساعده على أداء عمله طوال اليوم، حيث يقوى عضلات الجسم.