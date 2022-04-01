نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لسحور رمضان.. طريقة تدميس الفول في البيت زي المحلات زبدة ولون كهرمان وسر التحبيشة الخطيرة بطعم يجنن في المقال التالي
كل عام والأمة الإسلامية بخير، جاء شهر رمضان علينا بالخير، وهو يعتبر من أفضل شهور السنة كلها، ومعظم النساء تقوم بتحضير الكثير من الوصفات المختلفة والشهية في هذا الشهر، أما حدثينا اليوم عن الفول المدمس، وهو يعتبر من أساسيات السحور في كل بيت، لأنه يمد الجسم بالكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها طوال فترة الصيام، ولذلك تحرص كل ست بيت وضعه على مائدة الطعام، ونحن سوف نقدم لكم أفضل وأسهل طريقة لعمل الفول المدمس في البيت، كل ما يجب عليكِ فعله قراءة باقي الفقرات القادمة، لكي تحصلي على فول مدمس مثل الزبدة، ابقوا معنا.
مكونات الفول المدمس في البيت
طبق الفول بزيت الزيتون هو أساس السفرة المصرية، مع العلم أنه له خطوات معينة لكي تحصلي على اطعم طبق فول، وسوف نقدم لكم مكونات البسيطة لتحضير الفول المدمس في البيت:
- كيلو من الفول المخصص للفول المدمس.
- نصف كيلو من العدس الأصفر.
- عدد 2 جزرة مبشورة.
- ملعقة ونصف من الكركم.
- عصير ليمونة كبيرة الحجم.
- عدد 2 من الطماطم المتوسط الحجم.
- دماسة الفول الصغيرة.
طريقة تحضير الفول المدمس في البيت
يجب إحضار جميع المكونات السابق ذكرها في الفقرة السابقة، ولكن قبل البدء في التنفيذ، يجب نقع الفول لمدة من 4 إلى 5 ساعات تقريبا، بعد ذلك يتم تصفية الماء واتباع الآتي:
- نضع الفول في القدرة، ونضع ضعف كمية الفول ماء.
- نقوم ببشر الجزر ونضعه على الفول.
- يتم تقطيع الطماطم ونضعها على الفول أيضا.
يجب غسل العدس جيدا، قبل وضعها على الفول.
- يتم وضع عصير الليمون على كل هذه المكونات السابقة.
- يتم إشعال النار على درجة حرارة مرتفعة حتى تمام الغليان.
- بعد ذلك يتم إبطاء النار، بحيث تكون النار هادئة.
يتم وضع إناء به ماء على النار، بحيث يتم تزويد الفول عندما يقل الماء من على الفول.
- بعد التأكد من التسوية، يتم أخذ كمية الفول التي تحتاجينها، ويتم هرسها بالشوكة.
- يتم وضع الملح والكمون والزيت على حسب الرغبة.
- يتم تقديم طبق الفول ساخن على السفرة.
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