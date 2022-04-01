نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقذي أسنانك من التسوس.. كنز في مطبخك لتبيض الأسنان كالؤلؤ وإزالة الجير والأصفرار أقوي من الليزر في المقال التالي
من منا لا يريد أن يجعل أسنانه بيضاء ناصعة وجميلة، مع العلم أن لون الأسنان يتأثر بأي شئ نقوم بتناوله، سواء من المشروبات أو المأكولات، وعلى وجه الخصوص المأكولات التي تحتوي على شوكولاته غامقة أو تناول الكثير من الشاي الأسود، علاوة ذلك أن التدخين يؤثر على الصحة، بالإضافة إلى أنه يؤثر على الأسنان بشكل سلبي ويجعل لون الأسنان مصفرا وباهت ويدمر خلال الجسم كله، وهناك الكثير من الأسباب التي تجعل شكل الأسنان غير لائق بالمرة، لكل شخص يريد أن يجعل ابتسامتك أجمل مع أسنان بيضاء مثل اللبن، تابع معنا باقي الفقرات القادمة لتتعرف أكثر عن الوصفة السحرية لتبيض الاسنان في المنزل في أقل من ثواني.
طرق التخلص من إصفرار الأسنان
سوف نقدم لكم أكثر من طريقة لتنظيف الأسنان والتخلص من الجير والاصفرار المتراكم عليها، ابقوا معنا:
- قشر الموز ،كلنا نعرف فوائد الموز التي لا تعد ولا تحصى، كذلك قشر الموز له فوائد عديدة حيث يحتوي على الكثير من المعادن الهامة لجسم الإنسان مثل؛ البوتاسيوم والمغنيسيوم وهما لهما دور كبير في نظافة الأسنان وجعلها بيضاء ناصعة.
طريقة الاستخدام:
- يجب إحضار الموز الطازج، ثم نقوم بتقشيره، باستخدام القشرة من الجهة الداخلية لها نقوم بفرك الأسنان بها لمدة من 5 إلى 7 دقائق، مع مراعاة فتح الفم والشفاه عند الاستخدام.
- يمكن تكرار هذه الوصفة أكثر من مرة في الأسبوع.
- الفراولة ،الفراولة لها الكثير من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى، مع العلم أنها لديها القدرة على تحويل الأسنان من صفراء باهتة إلى بيضاء ناصعة.
طريقة الاستخدام:
- عمل معجون من الفراولة، ثم نضعها على الأسنان ونتركها لمدة ربع ساعة ثم نقوم بغسلها.
- يمكن تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.
ما هي أسباب اصفرار الأسنان
هناك أكثر من سبب لتراكم الكثير من طبقات الجير والبلاك عليها، وتتلخص هذه الأسباب في:
- من الممكن أن تكون عوامل وراثية في العائلة.
- كثرة التدخين، وتناول الكثير من المواد الكحوليّة.
- عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بشكل يومي.
- تناول القهوة بشكل مبالغ فيه.
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