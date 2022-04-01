أكلة العزايم الكبسة السعودي بالدجاج والخضار بخطوات بسيطة وغير مكلفة

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كبسة الدجاج تعتبر من الأطباق التي لها شهرة كبيرة للغاية ويرغب جميع الأشخاص دائما من تناول هذه الوجبة التي تعتبر من أكثر الأطباق شهرة في الدول العربية وبالتحديد في المملكة العربية السعودية، كما يجب الإشارة إلى أن هذا الطبق يعتبر من الأطباق الشعبية والرئيسية في المملكة وبالطبع لها طعم رائع للغاية وذات لون جذاب أيضا وبالطبع يتم تقديمها دائما في العديد من المناسبات العامة والولائم كما يجب أن نشير أن الكبسة مشهورة بشكل كبير في مناطق سوريا والأردن أيضا وتتكون من مجموعة من المكونات البسيطة تابعوا معانا طريقة سهلة وسريعة من أجل إعداد الكبسة السعودي في المنزل بكل سهولة.
الكبسة السعودي بالدجاج
- ربع كوب من الزبدة.
- كيلو من الدجاج المقطع.
- رأس من البصل المفروم ناعماً.
- ستة فصوص من الثوم المهروس.
- ربع كوب من عصير الطماطم.
- كوبان من الطماطم المفرومة.
- ثلاث حبات من الجزر المبشور.
- نصف ملعقة صغيرة من القرنفل.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المفرومة.
- ملعقة صغيرة من الملح حسب الرغبة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود حسب الرغبة.
- أربعة أكواب من الماء الساخن.
- مكعب من مرق الدجاج.
- كوبان وربع من أرز بسمتي.
- نصف كوب من الزبيب حسب الرغبة.
- نصف كوب من اللوز حسب الرغبة.
بهارات الكبسة
- نصف ملعقة صغيرة من الكركم.
- مقدار نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
- نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- مقدار نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.
طريقة تحضير الكبسة السعودي بكل سهولة
يمكنكم تحضير الكبسة السعودي بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية:
- في البداية يجب عليكم إحضار طنجرة ذات حواف عميقة متوسطة الحجم، كما يجب الإشارة أنه يتم وضعها على نار متوسطة الحرارة ثم بعد لك يجب عليكم وضع الزبدة فيها يجب عليكم التحريك بشكل مستمر حتى تذوب بشكل تام ثم يجب عليكم إضافة مكعبات البصل والثوم والتقليل حتى تذبل جميع المكونات وتصبح ذهبية اللون.
- ثم يجب عليكم وضع قطع الدجاج وعصير الطماطم ويتم تقليب جميع المكونات جيدا حتى تمتزج مع بعضها ثم يجب عليكم تركها حتى تغلي.
- بعد ذلك يتم إضافة الجزر والقرنفل والفلفل الأسود والملح ومرق الدجاج والطماطم حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها ثم يتم سكب الماء الساخن ثم ترك الخليط على نار هادئة لمدة ثلاثون دقيقة.
- ثم يتم إحضار بهارات الكبسة ويتم إضافة الكركم والقرفة والفلفل الأبيض وجميع البهارات المشكلة ويجب عليكم التقليب حتى تختلط جميع المكونات.
- بعد ذلك يجب عليكم إضافة خليط بهارات الكبسة إلى خليط الدجاج مع التقليب بشكل مستمر حتى تتجانس ويتم إضافة الأرز واللوز والزبيب وتقليب كافة المكونات ثم تغطية الطنجرة وتترك لمدة أربعون دقيقة.
- ثم يتم إزالة الطنجرة من على النار ويتم تقليب الخليط بشكل جيد حتى تتجانس ثم يتم تقديمها.
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