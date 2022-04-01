طريقة عمل كنافة فنجان بالفستق بمكونات بسيطة في المنزل وبطريقة سهلة للغاية

كنافة فنجان بالفستق ، من أكثر الوصفات المميزة التي يمكن تحضيرها في رمضان لكا تتميز به من مذاق لذيذ وشكل مميز، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ويمكن حشوها بالعديد من الحشوات حسب الرغبة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة كنافة فنجان بالفستق.

مكونات كنافة فنجان بالفستق

تتكون هذه الوصفة المميزة من مكونات بسيطة للغاية ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:

٥٠٠ جرام من الكنافة.

نصف كوب من السكر البودرة.

ملعقتين كبار من السكر البودرة.

فستق مجروش.

كوبين من السمنة المذابة.

مكونات القطر (الشربات)

كوب ونصف من السكر.

كوب من الماء.

عصير نصف ثمرة ليمون.

رشة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كنافة فنجان بالفستق وطريقة تحضيرها كالتالي: