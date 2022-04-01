طريقة عمل كنافة فنجان بالفستق بمكونات بسيطة في المنزل وبطريقة سهلة للغاية

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كنافة فنجان بالفستق ، من أكثر الوصفات المميزة التي يمكن تحضيرها في رمضان لكا تتميز به من مذاق لذيذ وشكل مميز، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ويمكن حشوها بالعديد من الحشوات حسب الرغبة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة كنافة فنجان بالفستق.
مكونات كنافة فنجان بالفستق
تتكون هذه الوصفة المميزة من مكونات بسيطة للغاية ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:
- ٥٠٠ جرام من الكنافة.
- نصف كوب من السكر البودرة.
- ملعقتين كبار من السكر البودرة.
- فستق مجروش.
- كوبين من السمنة المذابة.
مكونات القطر (الشربات)
- كوب ونصف من السكر.
- كوب من الماء.
- عصير نصف ثمرة ليمون.
- رشة من الفانيليا.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كنافة فنجان بالفستق وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه الكنافة ثم نقوم بتفتيتها جيدا.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة السكر البودرة للكنافة ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم نقوم بعد ذلك بإضافة السمن المذاب إلى خليط السكر والكنافة ونمزج جميع المكونات جيدا.
- بعد ذلك نقوم بخلط الفستق المجروش مع ملعقتين من السكر الأبيض.
- ثم نقوم بعد ذلك بإحضار فنجان، ثم نقوم بتعبأة نصف الفنجان بالكنافة التي خلطناها بالسمن، ونضع فوقها بعض الفستق.
- ثم نقوم بتعبأة النصف الآخر بالكنافة، ثم نضغط عليه جيدا.
- بعد ذلك نقوم بقلب الفنجان على صاج أو صينية مدهونة بالسمن.
- ثم نقوم بتكرار جميع الخطوات على الكمية المتبقية، وبعد ذلك نقوم برصهم على الصاج.
- ثم بعد ذلك نقوم بإدخال الصاج في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية حتي تأخذ الكنافة لونا ذهبيا.
- وبعدما تأخذ لونا ذهبيا نقوم بإخراجها من الفرن، ثم نقوم مباشرة بصب القطر وهو بارد عليها.
- ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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