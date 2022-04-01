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طريقة عمل البسلة، تعد البسلة من الخضروات اللذيذة المحبوبة لدى الجميع وهى تحتوى على عناصر غذائية مفيدة للجسم، حيث إنها تحضر مع الجزر ونحصل على فوائدة التي لا تعد، ويمكن تحضير البسلة بأكثر من طريقة وممكن استخدامها فتحضير اكثر من صنف بأطعمة مختلفه، واليوم نقدم لكم طريقة عمل البسلة بخطوات سهله وبمكونات بسيطه. طريقة عمل البسلة المكونات ١كيلو من البسلة.

نصف كيلو من الجزر.

٢معلقة كبيرة من الزبدة.

بصلة متوسطة الحجم مبشورة.

٢فص ثوم مهروس.

٢كوب من عصير الطماطم.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كيلو من مكعبات اللحمة.

٢كوب من الماء المغلي. الطريقة نقوم بتفصيص البسلة وغسلها بالماء جيدا.

ننظف الجزر من الرؤوس ونقوم بتقشيره وغسلة بالماء ونقطعه إلى مكعبات صغيرة.

في قدر على نار متوسطة نضع الزبدة مع البصل ونقوم بتشويح البصل جيدا.

عندما نحصل على اللون الذهبي للبصل نضف إليه مكعبات اللحمة.

نقوم بتقليب اللحمة مع البصل حتى يتغير لونها.

نضف إليها كوب من الماء ونقوم بتغطيتها ونتركها حتى تدخل في التسوية.

عند اقتراب اللحمة من التسوية نضع عصير الطماطم مع الملح والفلفل الأسود ونقلبهم جيدا.

نترك المكونات على نار متوسطة حتى الغليان.

ثم نضف اليهم البسلة والجزر ونقلبهم جيدا.

نضف اليهم الثوم المهروس مما يعطيها مذاق طيب ورائحه شهيه.

نضع مع البسلة كوب اخر من الماء ونتركهم على نار هادئه حتى يتم تسويتهم بشكل جيد.

عند تسوية البسلة تقدم في وعاء عميق ويقدم معها الأرز والسلطة الخضراء. طريقة عمل الأرز المكونات ٢كوب من الأرز المغسول ومصفى.

٢كوب من الماء المغلي.

معلقة صغيرة من الملح.

٢معلقة كبيرة من الزبدة.

معلقة كبيرة من الزيت النباتي. الطريقة في قدر على نار متوسطة نضع الزيت مع الزبدة والأرز.

نقوم بتشويح الأرز جيدا ثم نضف إليه الماء المغلي.

نتركه على النار حتى يتشرب بالماء.

ثم نقوم بتهدئة النار ونتركه حتى يتم تسويته جيدا.

يفرغ الأرز في وعاء التقديم ويزين بقليل من البقدونس.

يقدم كطبق رئيسي مع الخضروات واللحوم.

ويمكن إضافة صوص اللحمة على وجه الأرز كنوع من أنواع التزين. عمر شويل - جدة طريقة عمل البسلة بالصلصة اللذيذة بطعم ومذاق لذيذ - ثقفني

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