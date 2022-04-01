كريم طبيعي من النشا والزبادي لفرد الشعر المجعد من الدرجة الرابعة… تألقي

تعاني الكثير من النساء حول العالم من الشعر المجعد وتبحث عن الكثير من الطرق الطبيعية لفرد الشعر حتي يتم الابتعاد عن أي طرق أو مواد كيماوية، والتي قد تضر بالشعر كما أن هذه المنتجات باهظة الثمن ومن أشهر الطرق الطبيعية لفرد الشعر المجعد وصفة النشا والزبادى، حيث يتم عمل كريم طبيعي مكون من النشا والزبادي يعمل هذا الكريم على فرد الشعر بسهولة كبيرة جدا النشا والزبادي.

فوائد النشا للشعر

تحتوي النشا على نسبة كبيرة جدا من البروتين وتعمل النشا على تنعيم وتغذية الشعر كما تحميه من العوامل الخارجية الضارة أيضاً.

يوجد نسبة كبيرة جدا من الكربوهيدرات في النشا وهي المسؤولة عن تغذية وتطويل الشعر.

كما تحتوي النشا أيضاً على مجموعة من المعادن المفيدة مثل الكالسيوم مجموعه من الفيتامينات المهمة مثل فيتامين باء.

تمنع النشا في حدوث تلف في الشعر وتحافظ عليه أيضاً من التساقط.

تساعد المساء على تطويل الشعر وتزيد من معدل نموه.

تعالج النشا تجاعيد الشعر وتعمل على فك التشابك وتقلل من حكة فروة الرأس الناتجة عن وجود القشرة.

كيفية عمل وصفة النشا والزبادى

سوف نحتاج بعد مكونات في هذه الوصفة وهي ملعقتين من نشا الأرز وست ملاعق من الزبادي وملعقتين من زيت الزيتون وقطرتين من أي زيت عطري، ونقوم بإحضار وعاء نضع فيه النشا مع الزبادي ونقوم بالتقليب بصورة جيدة، حتى تمتزج هذه المكونات وبعد ذلك نضع زيت الزيتون وزيت العطري ونستمر في التقليب أيضاً.

نقوم بتفريق الشعر ونفرض هذه الوصفة عليه ونستخدم فرشاة أثناء الفرد ونضع غطاء بلاستيك على الشعر، حتى نضمن أن يستفيد الشعر من هذه الوصفة ونترك الخليط على الشعر لمدة 60 دقيقة على الأقل، وبعد ذلك نغسل الشعر بصورة جيدة بواسطة الماء الفاتر والبلسم وسوف نلاحظ الفرق ويتم استخدام هذه الوصفة مرة على الأقل في الأسبوع.

فوائد الزبادي للشعر