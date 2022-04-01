لسحور رمضان.. ملعقة سحرية ضعيها علي البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً

البطاطس يمكنك إعدادها ولكن من دون استعمال أي زيوت، وباستخدام مكونات متميزة، وتعطي البطاطس أفضل طعم وأجمل قوم مقرمش وهو ما يفضله الصغار والكبار، ومن خلال ما يلي في هذه السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات عن أفضل المكونات التي تعمل على إكساب البطاطس أفضل طعم، ومن الممكن أن تتخلي تماما عن استعمال الزيوت لعمل أفضل وصفة من البطاطس المقلية الصحية وبأقل الإمكانات وهو ما سنقدمه فيما يلي.

مكونات طريقة قلي البطاطس بدون امتصاص الزيت

من الممكن أن يتم عمل البطاطس المقلية، وبأقل الإمكانات، ومن خلال الاستعانة بالمكونات التي لها دور ف أن تكسب البطاطس القوام المميز مع إعطائها القرمشة المطلوبة والطعم المعروف، وأهم المكونات ما يلي في تلك الفقرة التالية، من الممكن أن يتم عمل البطاطس المقلية من خلال الاستعمال للمكونات الآتية:

بطاطس بكمية مناسبة.

ملعقة من البيكينج بودر.

كوب من الدقيق.

نصف كوب من النشا.

ملعقة الملح.

ملعقة الفلفل الأسود.

رشة الزعتر.

رشة من البابريكا.

ملعقة زيت زيتون.

طريقة قلي البطاطس

يتم عمل وصفة مميزة من البطاطس المقلية من خلال الاتباع لما يلي في النقاط المقبلة:

الخطوة الأولى تكون من خلال استعمال وعاء ملائم ويتم وضع البطاطس فيه لغسلها وتقشيرها، ومن ثم تقطع إلى أصابع بحجم ملائم.

يتم وضع الملح على البطاطس.

خلط الدقيق مع النشا والبيكينج بودر والملح والتوابل.

قومي بعدها بخلط البطاطس مع خلطة الدقيق والتوابل.

بعد التأكد من تغطية البطاطس بالبهارات والدقيق يتم وضعها بالصاج الملائم.

بعد تماما التسوية لكمية البطاطس بالفرن لمدة حوالي نصف ساعة يتم وضعها في الطبق المناسب.

من الممكن أن يتم تقديمها مع السلطة الخضراء، كما يمكن استعمال صوصات من الكاتشب أو استعمال صوص المايونيز.

اضرار قلي البطاطس بالزيت الغزير