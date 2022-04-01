نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احلى من كنتاكي طريقة عمل الفراخ المقرمشه الكرسبى في المقال التالي
الكثير من الأشخاص يحبون الفراخ المقرمشة وبصورة خاصة فراخ كنتاكي ولكن بسبب الظروف الاقتصادية للكثير من الأشخاص، فهم يبحثون عن طرق لصنع الفراخ المقرمشة الكرسبى في المنزل حيث تتميز هذه الفراخ باللون الذهبي، وتكون هذه الدجاج المقرمشة جدا عند التهامها والتتبيلة لا تقوم حيث يحصل الشخص على طعم وشكل ممتاز، ويوجد الكثير من الطرق المختلفة لعمل الفراخ المقرمشه الكرسبى في المنزل بكل سهولة.
مكونات الفراخ الكرسبي المقرمشة
سوف نحتاج دجاجة ويتم تقسيمها إلى ثمان قطع وسوف نحتاج أيضاً 2 كوب من اللبن الرائب، أما بالنسبة لتتبيلة الدجاج فسوف نستخدم ملعقة صغيرة من الملح وملعقة من الفلفل الأسود، وملعقة من الشطة وملعقة من حبة البركة وملعقة من بودرة الثوم وملعقة من بودرة البصل.
أما بالنسبة لتتبيلة القلي فسوف نحتاج لملعقة من البركة وملعقة من البيكنج بودر وملعقة من الملح ثم ملعقة من الفلفل الأسود وملعقة من بودرة الثوم، وملعقة من بودرة البصل ملعقة من الشطة وملعقة من المستردة وكوبان من الدقيق ونصف كوب من النشا.
كيفية تحضير الفراخ الكرسبي المقرمش في المنزل
- نقوم بتقطيع الدجاج ونحدث الشقوق بسيطة في كل قطعة حتى تعمل على امتصاص التتبيله بصورة جيدة.
- نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع فيه اللبن الرايب ثم نضيف ملعقه من الفلفل الأسود وملعقة من الملح وملعقة من البصل البودر والشطة والثوم والبابريكا ونقوم بمزج هذه المكونات معاً بصورة جيدة.
- نضع قطع الدجاج في التتبيلة ويجب علينا أن نتأكد أن التتبيلة تغطي كل القطع بصورة جيدة ثم نقوم بتغطية هذا الوعاء ونتركه في الثلاجة لمدة ليلة واحدة.
- نقوم بتجهيز تتبيلة القلي في اليوم التالي ونضع الدقيق والنشا في وعاء كبير ثم نضيف إليه الملح والفلفل والبابريكا والشطة والثوم والبصل البودر والمستردة، والبيكنج باودر ونقوم بتقليب هذه المكونات جيداً.
- نضع وعاء آخر به ماء بجانب وعاء والدقيق ونقوم بتغطية قطع الدجاج المتبلة بطبقة من مزيج الدقيق ثم نضعها في الماء مرة أخرى ثم نضعها فى الدقيق مرة أخرى.
- نقوم بتسخين زيت غزير ونضع فيه قطع الدجاج حتى تصبح لونها ذهبي وتصبح قطع مقرمشة وشهية.
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