احلى من كنتاكي طريقة عمل الفراخ المقرمشه الكرسبى

الكثير من الأشخاص يحبون الفراخ المقرمشة وبصورة خاصة فراخ كنتاكي ولكن بسبب الظروف الاقتصادية للكثير من الأشخاص، فهم يبحثون عن طرق لصنع الفراخ المقرمشة الكرسبى في المنزل حيث تتميز هذه الفراخ باللون الذهبي، وتكون هذه الدجاج المقرمشة جدا عند التهامها والتتبيلة لا تقوم حيث يحصل الشخص على طعم وشكل ممتاز، ويوجد الكثير من الطرق المختلفة لعمل الفراخ المقرمشه الكرسبى في المنزل بكل سهولة.

مكونات الفراخ الكرسبي المقرمشة

سوف نحتاج دجاجة ويتم تقسيمها إلى ثمان قطع وسوف نحتاج أيضاً 2 كوب من اللبن الرائب، أما بالنسبة لتتبيلة الدجاج فسوف نستخدم ملعقة صغيرة من الملح وملعقة من الفلفل الأسود، وملعقة من الشطة وملعقة من حبة البركة وملعقة من بودرة الثوم وملعقة من بودرة البصل.

أما بالنسبة لتتبيلة القلي فسوف نحتاج لملعقة من البركة وملعقة من البيكنج بودر وملعقة من الملح ثم ملعقة من الفلفل الأسود وملعقة من بودرة الثوم، وملعقة من بودرة البصل ملعقة من الشطة وملعقة من المستردة وكوبان من الدقيق ونصف كوب من النشا.

كيفية تحضير الفراخ الكرسبي المقرمش في المنزل