الوصفة الكاملة لإعداد بسكويت الشوفان الصحي في البيت

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عمر شويل - جدة الوصفة الكاملة لإعداد بسكويت الشوفان، بسكويت الشوفان من أفضل أنواع البسكويت الصحية والمفيدة خاصةً للأطفال، لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن، كما أنه يمد الأطفال بالطاقة والنشاط، وترغب الكثير من ربات المنزل في معرفة طريقة تحضير بسكويت الشوفان في مطبخها لأطفالها، وسنقدمها لكي عزيزتي في مطبخنا اليوم بخطوات سهلة وبسيطة اصنعي بسكويت الشوفان بالعسل.

بسكويت الشوفان عبارة عن بسكويت حلو طري مصنوع من الدقيق ودقيق الشوفان والزبدة والعسل والحليب. إنها لذيذة للإفطار مع البيض المخفوق أو العجة. أو يمكنك الاستمتاع بها على العشاء مع اليخنة أو الحساء.

بسكويت دقيق الشوفان الحلو. إنها واحدة من المفضلة لعائلتنا وهي بسيطة وسريعة الصنع. يمكنك تقديمها مع الفاكهة الطازجة أو الدجاج المشوي أو حتى المعكرونة. يتم تتبيلها بقليل من القرفة والقرنفل المطحون ومغطاة بالعسل والزبدة.

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طريقة عمل بسكويت الشوفان

مكونات البسكويت بسيطة ومتوفرة في مطبخك كما أن طريقة تحضيره لا تحتاج إلى وقت طويل، ويمكن الاحتفاظ به في علب محكمة الغلق وتقديمه لطفلك في الصباح مع كوب الحليب للحصول على صحة أفضل، فقط اتبعي الخطوات الآتية واحصلي على بسكويت الشوفان بطعم أحلى من الجاهز.

المقادير المطلوبة:

3 كوب من الدقيق متعدد الاستخدام.

½ كوب شوفان.

1 كوب ونصف من اللبن.

1 كوب من عسل النحل.

1 كوب من الزيت.

1 حبة من البيض.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة كبيرة بكينج بودر

طريقة التحضير: