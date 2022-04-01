بطريقة جديدة قدمي صينية البطاطس بالفراخ لضيوفك هتبهرهم في العزمات

صينية البطاطس بالفراخ والتي تاتي ضمن الوصفات التي يعشقها الملايين حول العالم، ويبحث بشكل مستمر عشاق تلك الوصفة عن أحدث الطرق لتحضير صينية بطاطس بالفراخ بطريقة مختلفة ومميزة، من اجل ابهار ضيوفهم بوصفة جديدة روعة ومميزة، وهو مانحن علي صدد تقديمة تلك الوصفة الجديدة والروعة عبر موقعنا ثقفني، حتي تتمكن من تقديمها لضيوفك في شهر رمضان المبارك، ونبدا في عرض تلك الوصفة بعد عرض المكونات وكافة الخطوات التوضيحية، ونسعد دائما بتلقي تعليقات متابعينا عبر صندوق الوصف المتاح عبر موقعنا ثقفني اسفل هذا المقال.

صينية البطاطس بالفراخ

وصفة صينية البطاطس بالفراخ هي وصفة سهلة وبسيطة للغاية، إلا انها تعد عشق العديد من محبي مذيج البطاطس والفراخ، والذي له رائحة وطعم مميز يقدرة عشاق تلك الوصفة، والمكونات غير مكلفة وبسيط وهي كالآتي

4 حبات بطاطس.

دجاجة تزن حوالي كيلو ونصف او اثنين كيلو.

حبة فلفل اخضر.

2 كوب من عصير الطماطم.

ملح.

فلفل اسود.

كمون.

جنزبيل.

قرفة.

خطوات تحضير صينية بطاطس بطريقة جديدة

ولكي تستمتعي بصينية شهية من البطاطس، قومي بإتباع تلك الخطوات، والتي تتميز بالسهولة وسرعة التحضير، حيث يمكنك تخضير تلك الوصفة في حوالي 20 دقيقة فقط

قومي ينفع وتعقيم الدجاج وتقطيعة الي 4 قطع. الان قومي بتقشير البطاطس وتقطيعها حسب الرغبة، إلا إن تقطيعة الدوائر هي الشكل الافضل. ابدائي في وضع نحو 2 معلقة زيت ومعلقة سمن بلدي وقومي بوضع الدجاج وتشويحة جيدا. انزلي الان ببعض من شرائح البصل والفلفل الاسود والملح والتوابل السابق توضيحها. قومي بوضع شرائح البطاطس. اخيرا اضيفي عصير الطماطم للخليط. قومي بتغطية الصينية لتمام التحضير. ادخلي الصينية الفرن تحت الشواية وقدمي الصينية مع الارز بالشعرية.

تحضير الارز بالشعرية

ولكي تستمتعي بتلك الصينية المميزة وبطعمها الروعة، قدميها مع الارز بالشعرية وهو وصفة سهلة ومميزة، وتحضر بإتباع تلك الخطوات