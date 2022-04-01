ماذا تفعل مرقة الدجاج الجاهزة عند تناولها وما البديل؟

ماذا تفعل مرقة الدجاج سؤال هام لأن مرقة الدجاج أصبحت مكون رئيسي في الفترة الأخيرة في كل منزل حيث يتم استخدامها كتعويض للشوربة في وصفات كثيرة، وبالرغم من أن استخداماتها كثيرة إلا أنها تمثل خطر على الصحة بسبب احتوائها على مادة تؤثر بشكل مباشر على صحة الدماغ والقلب، ولهذا ينصح بالتوقف عن تناولها وإدخالها في الطعام مباشرةً، ولا يقتصر ضررها على فئة بعينها ولكنها ضارة بالجميع الأطفال والكبار.

طريقة عمل مرقة الدجاج في المنزل

المكونات:

عدد ٤ أكواب شوربة دجاج.

بصلتين مفرومين.

عدد ٧ فصوص ثوم مفرومين.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة فلفل أسود صغيرة.

ملعقة سماق صغيرة.

ملعقة كمون.

ملعقة كزبرة ناشفة.

ملعقة من ورق اللوري.

ملعقة زعتر.

ملعقة روز ماري.

عصير حبة ليمون.

طريقة التحضير:

نبدأ بغلي الشوربة على النار ونضيف لها جميع المكونات السابقة. بعد ذلك نترك الخليط على النار حتى يغلي ومراعاة أن تكون النار منخفضة ليتخلص من كمية المياه الزائدة به. ثم يتم رفع المزيج من على النار ويترك حتى يصبح بردًا. ثم نضع الخليط البارد في قوالب سيليكون في الفريزر حتى تتجمد. وبهذا نكون قد حصلنا على مرقة دجاج طبيعية في المنزل يمكن استخدامها في أي وقت.

ما هي أضرار مرقة الدجاج الجاهز ؟

في الفترة الأخيرة أصبح مكعب مرقة الدجاج منتشر كثيراً ويستخدم تقريباً في كل الخلطات، وهناك اعتقادات خاطئة ليس لها أي أساس من الصحة بشأن فوائد مرقة الدجاج فمثلاً يعتقد البعض أنها تشفي من التهابات الجسم والعظام وتساعد في الريجيم، وكل هذه الاعتقادات لم يجرى عليها دراسات، أما بالنسبة للأضرار فنجد تحتوي مرقة الدجاج الجاهزة على مواد ضارة بالصحة مثل: الغلوتامات أحادية الصوديوم، فهي عبارة عن منكهات للطعام، وهذه المادة لها آثار جانبية كثيرة، مثل: