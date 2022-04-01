علاج التهابات الجيوب الانفية طرق منزلية رهيبة

يصاب الكثير من الأشخاص بالتهابات الجيوب الأنفية خاصة في فصل الشتاء وبين المواسم ويتعرض مرضى الجيوب الأنفية للكثير من المشاكل، بسبب انسداد الممرات الأنفية وقد يتعرضون للشعور بالصداع والإجهاد المستمر يتعرضون لآلام في الوجه أيضًا، ولكن يوجد الكثير من العلاجات المنزلية التي تعمل على علاج الجيوب الأنفية والحساسية والانفلونزا والزكام في الإصابة بالمخاط ويصبح المخاط لزج ومزعج، ويتسبب في حدوث آلام في الجيوب الأنفية لأن هذا المخاط يكون غير قادر على الخروج من الأنف.

اهمية خل التفاح في القضاء على الجيوب الانفيه

يحتوي خل التفاح على الكثير من الخصائص المضادة للميكروبات وتعمل هذه الخصائص على القضاء على الجراثيم والبكتيريا الضارة الموجودة في الممرات الأنفية والأمعاء، كما أن خل التفاح يعمل على تعزيز البكتيريا الجيدة ويحتوي على نسبة من البوتاسيوم والذي يعمل على تخفيف الأنف الرطبة، ويتم مزج خل التفاح مع العسل والليمون والماء الفاتر ويتم شربه مرة واحدة في اليوم.

استخدام الفلفل الأحمر في القضاء على الجيوب الأنفية

يعتبر الفلفل الأحمر من أشهر العلاجات التي يتم استخدامها لعلاج الجيوب الانفية حيث يعمل على تقليل الالتهابات والتورم ويمكننا أن نستخدم مسحوق الفلفل الحار المجفف في الطبخ أيضاً، أو نضيفها إلى العصير أو مزج الفلفل الأحمر مع كوب من الماء الساخن وشربه ثلاث مرات في اليوم، لأنه يعمل على التخفيف من المخاط الذي يوجد في الممرات الأنفية ويقلل من التورم الموجود في الجيوب الأنفية ويقوي من جهاز المناعة.

بعض العلاجات المنزلية لعلاج الجيوب الانفيه