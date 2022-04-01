نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة لتفتيح البشرة وتبيض الوجه بمكونات موجودة في المنزل في المقال التالي

الكثير من النساء تسعى للحصول على بشرة صافية ونظيفة ونضرة وبدون أي شوائب أو حبوب أو أي مشاكل قد تواجهها، وتهتم النساء بالكثير من الأمور المتعلقة بالبشرة ولكم اهم ما تهتم به المرأة هو تبييض البشرة، فتلجأ المرأة إلى الكثير من الطرق للحصول على بشرة بيضاء وفاتحة وخالية من اي شوائب، ويوجد الكثير من الطرق لتفتيح البشرة منها الطرق الطبيعية ومنها الطرق الطبية، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية تبييض البشرة بالوصفات الطبيعية وكذلك الطرق الطبية ونصائح أيضا لتفتيح البشرة . نصائح لتفتيح البشرة للحصول على بشرة بيضاء وفاتحة يجب اتباع النصائح التالية : استخدام واقي الشمس يوميا فعند تعرض البشرة للشمس يوميا يسبب الكثير من المشاكل للبشرة كالنمش وحروق الجلد والبقع الداكنة.

تنظيف البشرة وتقشيرها بشكل يومي مرتين في الصباح والمساء وإزالة الطبقات والزيوت من البشرة .

تناول الماء بشكل كبير فذلك يساعد على تجديد خلايا البشرة .

البعد عن التدخين فالتدخين يؤدي إلى ظهور الشيخوخة المبكرة وتجاعيد الجلد وظهور الهالات السوداء على البشرة .

المحافظة على نظام غذائي يوميا غني بالبروتينات والفيتامينات. طرق طبية لتبييض الوجه بسرعة استخدام سيروم لتبييض البشرة حيث يصل السيروم إلى الطبقات العميقة للجلد . تقشير البشرة تحت إشراف طبيب وذلك لإزالة الخلايا الميتة وتتم عملية التقشير للبشرة بدقة . أيضا تقشير البشرة بالكشط حيث يعمل على عدم ظهور حب الشباب والخلايا الداكنة . استخدام كريم الاربوتين الذي يعمل على علاج حبوب الشباب وتفتيح البشرة وكذلك الحروق المتعلقة بأشعة الشمس . استخدام كريمات التبييض والتي لا تحتوي على مادة الهيدروكينون أو مادة الزئبق . وصفات طبيعية لتبييض الوجه بسرعة خلطة الزيوت الطبيعية : ٣٠ جرام لكل من زيت اللوز الحلو وزيت جنين القمح وزيت الذرة ثم يتم خلطهم ووضعهم على الوجه يوميا قبل النوم حتى يتم الحصول على بشرة بيضاء .

خلطة لبن الزبادي واللوز المطحون : ٢ ملعقة لوز ناعم و ٢ ملعقة لبن زبادي ويتم خلط المكونات ووضعهم على الوجه وذلك لمدة ١٥ دقيقة يوميا .

خلطة ماء الورد وعصير الليمون: ملعقة صغيرة لكل من ماء الورد وعصير الليمون ويتم خلط المكونات ووضعها على الوجه وذلك لحين امتصاص الوجه للمكونات ثم يغسل الوجه بماء فاتر . عمر شويل - جدة وصفة لتفتيح البشرة وتبيض الوجه بمكونات موجودة في المنزل - ثقفني

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